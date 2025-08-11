Навіть найвибагливіші гості з’їдять усе до останньої крихти: рецепт ефектної закуски з кабачків

Дивує і смаком, і виглядом

Кабачкові кільця з беконом та сиром сміливо можна подавати на святковий стіл. Завдяки ніжній сирно-творожній начинці, аромату прованських трав, соковитому бекону закуска виходить по-справжньому ефектною та дуже смачною. Ваші гості точно будуть у захваті від цієї страви й навряд чи здогадаються, що приготована вона зі звичайних кабачків.

Рецептом поділилися на YouTube каналі Essen&Food.

Інгредієнти:

Кабачки – 2 шт.

Сир – 180 г

Грецький йогурт – 60 г

Сир пармезан – 20 г

Петрушка – 1 пучок

Часник – 2 зубчики

Сіль, чорний перець, прованські трави

Оливкова олія

Бекон – 100 г

Яйця – 2 шт.

Сир моцарелла – 50 г.

Як приготувати кабачкові кільця з беконом та сиром

1. Кабачки наріжте вздовж тонкими слайсами. На кожному слайсі зробіть по два надрізи.

2. Кисломолочний сир змішайте з грецьким йогуртом, дрібно нарізаною петрушкою і перебийте блендером до утворення однорідної маси. Потім додайте подрібнений часник, натертий на дрібній тертці пармезан, чорний перець. Ще раз перемішайте.

3. Отриману суміш розподіліть по слайсах із кабачків. Зверху накрийте слайсами з кабачків і зробіть надрізи.

4. В окремій ємності змішайте оливкову олію, прованські трави, сіль та чорний перець. Отриманою сумішшю змастіть кабачки.

5. Викладіть бекон на кабачки. Зверху покладіть кабачкові слайси, зробіть надрізи.

6. Змастіть кабачки сирною сумішшю з часником і накрийте кабачковими слайсами.

7. Сформуйте з кабачків спіраль, а потім викладіть їх у формі кільця на застелене пергаментом деко.

8. Збийте яєчні білки до стійких піків, а потім викладіть їх на кабачкові кільця. Зверху присипте натертою на дрібній тертці моцарелою.

9. Запікайте кабачки в духовці 25 хвилин за температури 180 градусів.