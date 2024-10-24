Такі деруни ви точно не готували: чим замінити основний інгредієнт (відео)

Такі деруни виходять анітрохи не гіршими за традиційні

Настав сезон гарбузів, а отже й смачних страв з цього корисного овочу. Найпопулярнішою стравою з гарбуза напевно є каша, але також господині готують з нього оладки, запіканки або ж запікають з м'ясом та іншими овочами.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом дерунів з гарбуза. Ви здивуєтеся наскільки смачними вони виходять, переконаний автор каналу "Мамина помічниця".

Як приготувати деруни з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз — 450 г;

картопля 200 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

борошно — 4 ст. л. з гіркою;

зелена петрушка;

сіль, перець — за смаком;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

олія соняшникова для смаження.

Спосіб приготування:

1.Гарбуз натерти на великій тертці.

2.Картоплю натерти на дрібній тертці.

3.В окрему миску вбити яйце, збити, додати до овочів.

4.Перемішати, додати спеції.

5.Зелень дрібно нарізати, додати до овочів.

6.Додати борошно, гарненько перемішати.

7.Обсмажити деруни на добре розігрітій з олією сковороді на невеликому вогні до готовності.