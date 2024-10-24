Такие драники вы точно не готовили: чем заменить основной ингредиент (видео)

Такие драники получаются ничуть не хуже традиционных

Наступил сезон тыквы, а значит и вкусных блюд из этого полезного овоща. Самым популярным блюдом из тыквы наверняка является каша, но также хозяйки готовят из него оладьи, запеканки или запекают с мясом и другими овощами.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом дерунов из тыквы. Вы удивитесь насколько вкусными они получаются, убежден автор канала "Мамина помощница".

Как приготовить драники из тыквы

Ингредиенты:

тыква – 450 г;

картофель 200 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 4 ст. л. с горкой;

зеленая петрушка;

соль, перец – по вкусу;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

1. Тыкву натереть на большой терке.

2.Картофель натереть на мелкой терке.

3.В отдельную миску вбить яйцо, взбить, добавить к овощам.

4. Перемешать, добавить специи.

5. Зелень мелко нарезать, добавить к овощам.

6.Добавить муку, хорошенько перемешать.

7.Обжарить драники на хорошо разогретой с маслом сковороде на небольшом огне до готовности.