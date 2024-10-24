Такие драники вы точно не готовили: чем заменить основной ингредиент (видео)
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Такие драники получаются ничуть не хуже традиционных
Наступил сезон тыквы, а значит и вкусных блюд из этого полезного овоща. Самым популярным блюдом из тыквы наверняка является каша, но также хозяйки готовят из него оладьи, запеканки или запекают с мясом и другими овощами.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом дерунов из тыквы. Вы удивитесь насколько вкусными они получаются, убежден автор канала "Мамина помощница".
Как приготовить драники из тыквы
Ингредиенты:
- тыква – 450 г;
- картофель 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- мука — 4 ст. л. с горкой;
- зеленая петрушка;
- соль, перец – по вкусу;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
1. Тыкву натереть на большой терке.
2.Картофель натереть на мелкой терке.
3.В отдельную миску вбить яйцо, взбить, добавить к овощам.
4. Перемешать, добавить специи.
5. Зелень мелко нарезать, добавить к овощам.
6.Добавить муку, хорошенько перемешать.
7.Обжарить драники на хорошо разогретой с маслом сковороде на небольшом огне до готовности.