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Лише змішати інгредієнти та нарізати яблука: цей ароматний кекс з'їдять до останньої крихти (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Яскравий, смачний, ароматний
Яскравий, смачний, ароматний. Фото 1000.menu

Такий кекс приготувати дуже просто

Осінь — пора ароматних напоїв, на кшталт глінтвейну, смачної випічки та душевних посиденьок з друзями на кухні. Досить популярними восени є смаколики з яблуками — з них готують печиво, пироги, торти та десерти.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом надзвичайно смачного кексу, який готується легко, але виходить пухким та ароматним. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати кекс з яблуками

Інгредієнти:

  • яблука – 2 шт.;
  • цукор – 100 г + 20 г до яблук;
  • яйця – 2 шт.;
  • молоко – 150 мл;
  • вершкове масло – 50 г;
  • борошно – 180 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • ванілін;
  • імбир;
  • кориця;
  • мускатний горіх;
  • гвоздика;

Інгредієнти для крихти:

  • вершкове масло – 20 г;
  • борошно – 40 г;
  • цукор – 40 г;

Спосіб приготування:

1.Яблука почистити та нарізати, додати цукор та спеції.

2.Для тіста яйця змішати з цукром, додати молоко, розтоплене вершкове масло, ароматизатор ванілі та спеції.

3.Замісити однорідне тісто та додати яблука.

4.Для солодкої крихти поєднати всі інгредієнти та перетерти руками.

5.Тісто перелити в застелену пергаментом форму, зверху присипати крихтою.

6.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.

Теги:
#Яблука #Випічка #Кекс #Готуємо вдома