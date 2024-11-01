Лише змішати інгредієнти та нарізати яблука: цей ароматний кекс з'їдять до останньої крихти (відео)
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Такий кекс приготувати дуже просто
Осінь — пора ароматних напоїв, на кшталт глінтвейну, смачної випічки та душевних посиденьок з друзями на кухні. Досить популярними восени є смаколики з яблуками — з них готують печиво, пироги, торти та десерти.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом надзвичайно смачного кексу, який готується легко, але виходить пухким та ароматним. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати кекс з яблуками
Інгредієнти:
- яблука – 2 шт.;
- цукор – 100 г + 20 г до яблук;
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 150 мл;
- вершкове масло – 50 г;
- борошно – 180 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- ванілін;
- імбир;
- кориця;
- мускатний горіх;
- гвоздика;
Інгредієнти для крихти:
- вершкове масло – 20 г;
- борошно – 40 г;
- цукор – 40 г;
Спосіб приготування:
1.Яблука почистити та нарізати, додати цукор та спеції.
2.Для тіста яйця змішати з цукром, додати молоко, розтоплене вершкове масло, ароматизатор ванілі та спеції.
3.Замісити однорідне тісто та додати яблука.
4.Для солодкої крихти поєднати всі інгредієнти та перетерти руками.
5.Тісто перелити в застелену пергаментом форму, зверху присипати крихтою.
6.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.