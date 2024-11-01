Лише змішати інгредієнти та нарізати яблука: цей ароматний кекс з'їдять до останньої крихти (відео)

Такий кекс приготувати дуже просто

Осінь — пора ароматних напоїв, на кшталт глінтвейну, смачної випічки та душевних посиденьок з друзями на кухні. Досить популярними восени є смаколики з яблуками — з них готують печиво, пироги, торти та десерти.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом надзвичайно смачного кексу, який готується легко, але виходить пухким та ароматним. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати кекс з яблуками

Інгредієнти:

яблука – 2 шт.;

цукор – 100 г + 20 г до яблук;

яйця – 2 шт.;

молоко – 150 мл;

вершкове масло – 50 г;

борошно – 180 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

ванілін;

імбир;

кориця;

мускатний горіх;

гвоздика;

Інгредієнти для крихти:

вершкове масло – 20 г;

борошно – 40 г;

цукор – 40 г;

Спосіб приготування:

1.Яблука почистити та нарізати, додати цукор та спеції.

2.Для тіста яйця змішати з цукром, додати молоко, розтоплене вершкове масло, ароматизатор ванілі та спеції.

3.Замісити однорідне тісто та додати яблука.

4.Для солодкої крихти поєднати всі інгредієнти та перетерти руками.

5.Тісто перелити в застелену пергаментом форму, зверху присипати крихтою.

6.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.