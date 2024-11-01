Только смешать ингредиенты и нарезать яблоки: этот ароматный кекс съедят до последней крошки (видео)
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Такой кекс приготовить очень просто
Осень – пора ароматных напитков, вроде глинтвейна, вкусной выпечки и душевных посиделок с друзьями на кухне. Достаточно популярны осенью вкусности с яблоками — из них готовят печенье, пироги, торты и десерты.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшего кекса, который готовится легко, но получается пышным и ароматным. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить кекс с яблоками
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.;
- сахар – 100 г + 20 г к яблокам;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 150 мл;
- сливочное масло – 50 г;
- мука – 180 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- ванилин;
- имбирь;
- корица;
- мускатный орех;
- гвоздика;
Ингредиенты для крошки:
- сливочное масло – 20 г;
- мука – 40 г;
- сахар – 40 г;
Способ приготовления:
1.Яблоки почистить и нарезать, добавить сахар и специи.
2.Для теста яйца смешать с сахаром, добавить молоко, растопленное сливочное масло, ароматизатор ванили и специи.
3.Замесить однородное тесто и добавить яблоки.
4.Для сладкой крошки соединить все ингредиенты и перетереть руками.
5. Тесто перелить в застеленную пергаментом форму, сверху присыпать крошкой.
6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.