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Только смешать ингредиенты и нарезать яблоки: этот ароматный кекс съедят до последней крошки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Яркий, вкусный, ароматный
Яркий, вкусный, ароматный. Фото 1000.menu

Такой кекс приготовить очень просто

Осень – пора ароматных напитков, вроде глинтвейна, вкусной выпечки и душевных посиделок с друзьями на кухне. Достаточно популярны осенью вкусности с яблоками — из них готовят печенье, пироги, торты и десерты.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшего кекса, который готовится легко, но получается пышным и ароматным. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить кекс с яблоками

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.;
  • сахар – 100 г + 20 г к яблокам;
  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 150 мл;
  • сливочное масло – 50 г;
  • мука – 180 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • ванилин;
  • имбирь;
  • корица;
  • мускатный орех;
  • гвоздика;

Ингредиенты для крошки:

  • сливочное масло – 20 г;
  • мука – 40 г;
  • сахар – 40 г;

Способ приготовления:

1.Яблоки почистить и нарезать, добавить сахар и специи.

2.Для теста яйца смешать с сахаром, добавить молоко, растопленное сливочное масло, ароматизатор ванили и специи.

3.Замесить однородное тесто и добавить яблоки.

4.Для сладкой крошки соединить все ингредиенты и перетереть руками.

5. Тесто перелить в застеленную пергаментом форму, сверху присыпать крошкой.

6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.

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#Яблоки #Выпечка #Кекс #Готовим дома