Только смешать ингредиенты и нарезать яблоки: этот ароматный кекс съедят до последней крошки (видео)

Такой кекс приготовить очень просто

Осень – пора ароматных напитков, вроде глинтвейна, вкусной выпечки и душевных посиделок с друзьями на кухне. Достаточно популярны осенью вкусности с яблоками — из них готовят печенье, пироги, торты и десерты.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшего кекса, который готовится легко, но получается пышным и ароматным. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить кекс с яблоками

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.;

сахар – 100 г + 20 г к яблокам;

яйца – 2 шт.;

молоко – 150 мл;

сливочное масло – 50 г;

мука – 180 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

ванилин;

имбирь;

корица;

мускатный орех;

гвоздика;

Ингредиенты для крошки:

сливочное масло – 20 г;

мука – 40 г;

сахар – 40 г;

Способ приготовления:

1.Яблоки почистить и нарезать, добавить сахар и специи.

2.Для теста яйца смешать с сахаром, добавить молоко, растопленное сливочное масло, ароматизатор ванили и специи.

3.Замесить однородное тесто и добавить яблоки.

4.Для сладкой крошки соединить все ингредиенты и перетереть руками.

5. Тесто перелить в застеленную пергаментом форму, сверху присыпать крошкой.

6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.