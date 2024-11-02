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Навіть тісто замішувати не доведеться: цей пиріг з фаршем з'їдять до останньої крихти (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Проста та надзвичайно смачна випічка
Проста та надзвичайно смачна випічка. Фото 1000.menu

Готується просто та швидко

Лаваш є досить популярним продуктом на кухнях багатьох господинь, адже його використовують для приготування різноманітних закусок та навіть десертів. Зокрема, з лаваша готують ситний перекус з м'ясом або зі скумбрією.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще однієї страви з лаваша, яку приготувати легко та просто, але вона неодмінно сподобається близьким. Йдеться про пиріг з фаршем, інформують на Instagram-сторінці "valeria_pytel".

Як приготувати пиріг з лаваша та фаршу

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • вода – 30 мл;
  • сіль, перець – за смаком;
  • лаваш – 3 шт.;
  • сметана – 200 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • твердий сир – 200 г;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати цибулю, сіль, перець та воду, все перемішати.

2.Викласти на лаваш фарш та загорнути у рулет і порізати на шматочки, викласти у форму для запікання.

3.Для заливки змішати яйця, сметану, натертий сир, сіль та перець.

4.Залити пиріг та готувати у розігрітій духовці 40 хвилин за температури 180°С.

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#Фарш #Лаваш #Готуємо вдома