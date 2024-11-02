Навіть тісто замішувати не доведеться: цей пиріг з фаршем з'їдять до останньої крихти (відео)

Готується просто та швидко

Лаваш є досить популярним продуктом на кухнях багатьох господинь, адже його використовують для приготування різноманітних закусок та навіть десертів. Зокрема, з лаваша готують ситний перекус з м'ясом або зі скумбрією.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще однієї страви з лаваша, яку приготувати легко та просто, але вона неодмінно сподобається близьким. Йдеться про пиріг з фаршем, інформують на Instagram-сторінці "valeria_pytel".

Як приготувати пиріг з лаваша та фаршу

Інгредієнти:

фарш – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

вода – 30 мл;

сіль, перець – за смаком;

лаваш – 3 шт.;

сметана – 200 г;

яйця – 3 шт.;

твердий сир – 200 г;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати цибулю, сіль, перець та воду, все перемішати.

2.Викласти на лаваш фарш та загорнути у рулет і порізати на шматочки, викласти у форму для запікання.

3.Для заливки змішати яйця, сметану, натертий сир, сіль та перець.

4.Залити пиріг та готувати у розігрітій духовці 40 хвилин за температури 180°С.