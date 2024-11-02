Навіть тісто замішувати не доведеться: цей пиріг з фаршем з'їдять до останньої крихти (відео)
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Готується просто та швидко
Лаваш є досить популярним продуктом на кухнях багатьох господинь, адже його використовують для приготування різноманітних закусок та навіть десертів. Зокрема, з лаваша готують ситний перекус з м'ясом або зі скумбрією.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще однієї страви з лаваша, яку приготувати легко та просто, але вона неодмінно сподобається близьким. Йдеться про пиріг з фаршем, інформують на Instagram-сторінці "valeria_pytel".
Як приготувати пиріг з лаваша та фаршу
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- вода – 30 мл;
- сіль, перець – за смаком;
- лаваш – 3 шт.;
- сметана – 200 г;
- яйця – 3 шт.;
- твердий сир – 200 г;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати цибулю, сіль, перець та воду, все перемішати.
2.Викласти на лаваш фарш та загорнути у рулет і порізати на шматочки, викласти у форму для запікання.
3.Для заливки змішати яйця, сметану, натертий сир, сіль та перець.
4.Залити пиріг та готувати у розігрітій духовці 40 хвилин за температури 180°С.