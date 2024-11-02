Даже тесто замешивать не придется: этот пирог с фаршем съедят до последней крошки (видео)

Готовится просто и быстро

Лаваш является довольно популярным продуктом на кухнях многих хозяек, ведь его используют для приготовления разнообразных закусок и даже десертов. В частности, из лаваша готовят сытный перекус с мясом или скумбрией.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом еще одного блюда из лаваша, которое приготовить легко и просто, но оно обязательно понравится близким. Речь идет о пироге с фаршем, информируют на Instagram-странице "valeria_pytel".

Как приготовить пирог из лаваша и фарша

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

лук – 1 шт.;

вода – 30 мл;

соль, перец – по вкусу;

лаваш – 3 шт.;

сметана – 200 г;

яйца – 3 шт.;

твердый сыр – 200 г;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить лук, соль, перец и воду, все перемешать.

2. Выложить на лаваш фарш, завернуть в рулет и порезать на кусочки, выложить в форму для запекания.

3.Для заливки смешать яйца, сметану, натертый творог, соль и перец.

4.Залить пирог и готовить в разогретой духовке 40 минут при температуре 180°С.