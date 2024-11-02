Даже тесто замешивать не придется: этот пирог с фаршем съедят до последней крошки (видео)
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Готовится просто и быстро
Лаваш является довольно популярным продуктом на кухнях многих хозяек, ведь его используют для приготовления разнообразных закусок и даже десертов. В частности, из лаваша готовят сытный перекус с мясом или скумбрией.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом еще одного блюда из лаваша, которое приготовить легко и просто, но оно обязательно понравится близким. Речь идет о пироге с фаршем, информируют на Instagram-странице "valeria_pytel".
Как приготовить пирог из лаваша и фарша
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- вода – 30 мл;
- соль, перец – по вкусу;
- лаваш – 3 шт.;
- сметана – 200 г;
- яйца – 3 шт.;
- твердый сыр – 200 г;
Способ приготовления:
1.К фаршу добавить лук, соль, перец и воду, все перемешать.
2. Выложить на лаваш фарш, завернуть в рулет и порезать на кусочки, выложить в форму для запекания.
3.Для заливки смешать яйца, сметану, натертый творог, соль и перец.
4.Залить пирог и готовить в разогретой духовке 40 минут при температуре 180°С.