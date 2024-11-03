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Звична страва заграє новими барвами: що додати до "Шуби" для оригінального смаку (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Цікава, смачна, на будь-який випадок
Цікава, смачна, на будь-який випадок. Фото 1000.menu

Звична страва по-новому

Напевно немає людини, яка б не куштувала такі популярні колись салати, як "Олів'є" чи "Шуба". Хтось перестав їх уже готувати, надаючи перевагу іншим, сучаснішим стравам. А дехто, навпаки, не уявляє життя без страв хоча б на Новий рік.

Сьогодні ми хочем розповісти, як можна по-новому приготувати салат, замінивши білу цибулю синьою. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "valeria_pytel".

Як приготувати "Шубу" по-новому

Інгредієнти:

  • цибуля синя – 1 шт.;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • оцет – 1 ст.;
  • окріп – 70 мл;
  • оселедець – 1 шт.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • картопля – 2 шт.;
  • яйця – 5 шт.;
  • морква – 3 шт.;
  • буряк – 2-3 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • майонез – 350 г;

Спосіб приготування:

1.Усі овочі запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 40-50 хвилин.

2.Охолодити, очистити та натерти.

3.Цибулю дрібно нарізати, додати цукор, оцет та залити окропом, залишити на 10 хвилин.

4.Оселедець нарізати кубиками.

5.Шарами зібрати салат: оселедець — трохи олії — цибуля — натерта на велику тертку картопля — сіль — майонез — білки — майонез — морква — сіль — майонез — буряки — майонез.

6.Прикрасити зверху салат жовтками.

Теги:
#Салат #Шуба #Готуємо вдома