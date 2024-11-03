Звична страва заграє новими барвами: що додати до "Шуби" для оригінального смаку (відео)
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Звична страва по-новому
Напевно немає людини, яка б не куштувала такі популярні колись салати, як "Олів'є" чи "Шуба". Хтось перестав їх уже готувати, надаючи перевагу іншим, сучаснішим стравам. А дехто, навпаки, не уявляє життя без страв хоча б на Новий рік.
Сьогодні ми хочем розповісти, як можна по-новому приготувати салат, замінивши білу цибулю синьою. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "valeria_pytel".
Як приготувати "Шубу" по-новому
Інгредієнти:
- цибуля синя – 1 шт.;
- цукор – 1 ч. л.;
- оцет – 1 ст.;
- окріп – 70 мл;
- оселедець – 1 шт.;
- олія – 1 ст. л.;
- картопля – 2 шт.;
- яйця – 5 шт.;
- морква – 3 шт.;
- буряк – 2-3 шт.;
- сіль – за смаком;
- майонез – 350 г;
Спосіб приготування:
1.Усі овочі запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 40-50 хвилин.
2.Охолодити, очистити та натерти.
3.Цибулю дрібно нарізати, додати цукор, оцет та залити окропом, залишити на 10 хвилин.
4.Оселедець нарізати кубиками.
5.Шарами зібрати салат: оселедець — трохи олії — цибуля — натерта на велику тертку картопля — сіль — майонез — білки — майонез — морква — сіль — майонез — буряки — майонез.
6.Прикрасити зверху салат жовтками.