Звична страва заграє новими барвами: що додати до "Шуби" для оригінального смаку (відео)

Звична страва по-новому

Напевно немає людини, яка б не куштувала такі популярні колись салати, як "Олів'є" чи "Шуба". Хтось перестав їх уже готувати, надаючи перевагу іншим, сучаснішим стравам. А дехто, навпаки, не уявляє життя без страв хоча б на Новий рік.

Сьогодні ми хочем розповісти, як можна по-новому приготувати салат, замінивши білу цибулю синьою. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "valeria_pytel".

Як приготувати "Шубу" по-новому

Інгредієнти:

цибуля синя – 1 шт.;

цукор – 1 ч. л.;

оцет – 1 ст.;

окріп – 70 мл;

оселедець – 1 шт.;

олія – 1 ст. л.;

картопля – 2 шт.;

яйця – 5 шт.;

морква – 3 шт.;

буряк – 2-3 шт.;

сіль – за смаком;

майонез – 350 г;

Спосіб приготування:

1.Усі овочі запекти у розігрітій до 200 градусів духовці близько 40-50 хвилин.

2.Охолодити, очистити та натерти.

3.Цибулю дрібно нарізати, додати цукор, оцет та залити окропом, залишити на 10 хвилин.

4.Оселедець нарізати кубиками.

5.Шарами зібрати салат: оселедець — трохи олії — цибуля — натерта на велику тертку картопля — сіль — майонез — білки — майонез — морква — сіль — майонез — буряки — майонез.

6.Прикрасити зверху салат жовтками.