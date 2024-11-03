Привычное блюдо заиграет новыми красками: что добавить в "Шубу" для оригинального вкуса (видео)

Привычное блюдо по-новому

Наверное, нет человека, который бы не пробовал такие популярные когда-то салаты, как "Оливье" или "Шуба". Кто-то перестал их уже готовить, предпочитая другие, более современные блюда. А некоторые, напротив, не представляют жизни без блюд хотя бы на Новый год.

Сегодня мы хотим рассказать, как можно по-новому приготовить салат, заменив белый лук синим. А рецепт опубликовали на Instagram-странице Valeria_pytel.

Как приготовить "Шубу" по-новому

Ингредиенты:

лук синий – 1 шт.;

сахар – 1 ч. л.;

уксус – 1 ст.;

кипяток – 70 мл;

сельдь – 1 шт.;

масло – 1 ст. л.;

картофель – 2 шт.;

яйца – 5 шт.;

морковь – 3 шт.;

свекла – 2-3 шт.;

соль – по вкусу;

майонез – 350 г;

Способ приготовления:

1.Все овощи запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 40-50 минут.

2.Охладить, очистить и натереть.

3.Лук мелко нарезать, добавить сахар, уксус и залить кипятком, оставить на 10 минут.

4.Сельдь нарезать кубиками.

5.Слоями собрать салат: сельдь — немного масла — лук — натертый на крупную терку картофель — соль — майонез — белки — майонез — морковь — соль — майонез — свекла — майонез.

6.Украсить сверху салат желтками.