Привычное блюдо заиграет новыми красками: что добавить в "Шубу" для оригинального вкуса (видео)
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Привычное блюдо по-новому
Наверное, нет человека, который бы не пробовал такие популярные когда-то салаты, как "Оливье" или "Шуба". Кто-то перестал их уже готовить, предпочитая другие, более современные блюда. А некоторые, напротив, не представляют жизни без блюд хотя бы на Новый год.
Сегодня мы хотим рассказать, как можно по-новому приготовить салат, заменив белый лук синим. А рецепт опубликовали на Instagram-странице Valeria_pytel.
Как приготовить "Шубу" по-новому
Ингредиенты:
- лук синий – 1 шт.;
- сахар – 1 ч. л.;
- уксус – 1 ст.;
- кипяток – 70 мл;
- сельдь – 1 шт.;
- масло – 1 ст. л.;
- картофель – 2 шт.;
- яйца – 5 шт.;
- морковь – 3 шт.;
- свекла – 2-3 шт.;
- соль – по вкусу;
- майонез – 350 г;
Способ приготовления:
1.Все овощи запечь в разогретой до 200 градусов духовке около 40-50 минут.
2.Охладить, очистить и натереть.
3.Лук мелко нарезать, добавить сахар, уксус и залить кипятком, оставить на 10 минут.
4.Сельдь нарезать кубиками.
5.Слоями собрать салат: сельдь — немного масла — лук — натертый на крупную терку картофель — соль — майонез — белки — майонез — морковь — соль — майонез — свекла — майонез.
6.Украсить сверху салат желтками.