На магазинні намазки більше не глянете: як приготувати часникове масло вдома (відео)

Приготуєте на раз-два

Сніданок є основним прийомом їжі, а отже він має бути ситним, смачним та поживним. Дехто надає перевагу солодким сніданкам на кшталт млинців чи граноли. Інші ж полюбляють солоні страви, такі як, омлет, тости з яйцем та авокадо або ж бутерброди з різноманітними намазками.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом часникового масла, яке можна використовувати для приготування бутербродів, під час приготування закусок чи заправляти різні страви. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "coooking.she".

Як приготувати часникове масло вдома

Інгредієнти:

часник – 20 зуб. (якщо великі);

оливкова/соняшникова олія – 50 мл;

масло вершкове – 130 г;

гострий перець – 1 шт.;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Часник почистити.

2.Викласти зубчики у ємність.

3.Залити олією.

4.Поставити запікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.

5.Потім часник вийняти, покласти в блендер.

6.Додати зелень, гострий перець, масло, сіль, перець.

7.Все збити до однорідності.

8.Перекласти в контейнер і поставити в холодильник, щоб маса трохи застигла.

9.Намащувати на свіжий хліб.