На магазинні намазки більше не глянете: як приготувати часникове масло вдома (відео)
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Приготуєте на раз-два
Сніданок є основним прийомом їжі, а отже він має бути ситним, смачним та поживним. Дехто надає перевагу солодким сніданкам на кшталт млинців чи граноли. Інші ж полюбляють солоні страви, такі як, омлет, тости з яйцем та авокадо або ж бутерброди з різноманітними намазками.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом часникового масла, яке можна використовувати для приготування бутербродів, під час приготування закусок чи заправляти різні страви. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "coooking.she".
Як приготувати часникове масло вдома
Інгредієнти:
- часник – 20 зуб. (якщо великі);
- оливкова/соняшникова олія – 50 мл;
- масло вершкове – 130 г;
- гострий перець – 1 шт.;
- зелень;
Спосіб приготування:
1.Часник почистити.
2.Викласти зубчики у ємність.
3.Залити олією.
4.Поставити запікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.
5.Потім часник вийняти, покласти в блендер.
6.Додати зелень, гострий перець, масло, сіль, перець.
7.Все збити до однорідності.
8.Перекласти в контейнер і поставити в холодильник, щоб маса трохи застигла.
9.Намащувати на свіжий хліб.