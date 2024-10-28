Дуже смачна і яскрава закуска: цю капусту можна куштувати вже через 24 години (відео)

Простий рецепт закуски на щодень

Зимових закусок з капусти є велика кількість. Ми розповідали, як приготувати смачну квашену капусту. Тепер ділимось рецептом апетитної "Пелюстки".

Ця закуска дуже хрустка, в міру пряна і дуже яскрава. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка під ніком chornanikki.

Інгредієнти:

Капуста

Буряк — 1 шт.

Лаврове листя

Перець духмяний горошок

Часник

Для маринаду:

Вода — 750 мл.

Цукор — 3 ст.л.

Сіль — 1,5 ст.л.

Олія — 75 мл.

Оцет — 75 мл.

Спосіб приготування:

Капусту нарізаємо на шматочки. Буряк чистимо від шкірки та ріжемо кільцями. Викладаємо у чисту та суху банку буряк, лаврове листя та перець горошок, а на спеції — капусту (трішки притискаємо). Шарами чергуємо всі інгредієнти. Для маринаду до води додаємо цукор, сіль, олію, оцет, перець горошок. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, ще гарячим заливаємо капусту. Закриваємо капроновою кришкою та охолоджуємо при кімнатній температурі. Після цього ставимо в холодильник на одну добу.

Вже за 24 години капусточку можна куштувати. Вона хрустка, смачна і ароматна. Також ми ділились рецептом дуже смачної намазки на хліб.