Дуже смачна і яскрава закуска: цю капусту можна куштувати вже через 24 години (відео)
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Простий рецепт закуски на щодень
Зимових закусок з капусти є велика кількість. Ми розповідали, як приготувати смачну квашену капусту. Тепер ділимось рецептом апетитної "Пелюстки".
Ця закуска дуже хрустка, в міру пряна і дуже яскрава. Рецептом у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка під ніком chornanikki.
Інгредієнти:
- Капуста
- Буряк — 1 шт.
- Лаврове листя
- Перець духмяний горошок
- Часник
Для маринаду:
- Вода — 750 мл.
- Цукор — 3 ст.л.
- Сіль — 1,5 ст.л.
- Олія — 75 мл.
- Оцет — 75 мл.
Спосіб приготування:
- Капусту нарізаємо на шматочки. Буряк чистимо від шкірки та ріжемо кільцями.
- Викладаємо у чисту та суху банку буряк, лаврове листя та перець горошок, а на спеції — капусту (трішки притискаємо). Шарами чергуємо всі інгредієнти.
- Для маринаду до води додаємо цукор, сіль, олію, оцет, перець горошок. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння.
- Коли маринад закипить, ще гарячим заливаємо капусту. Закриваємо капроновою кришкою та охолоджуємо при кімнатній температурі. Після цього ставимо в холодильник на одну добу.
Вже за 24 години капусточку можна куштувати. Вона хрустка, смачна і ароматна. Також ми ділились рецептом дуже смачної намазки на хліб.