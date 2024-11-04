На магазинные намазки больше не посмотрите: как приготовить чесночное масло дома (видео)

Приготовите на раз-два

Завтрак является основным приемом пищи, а значит, он должен быть сытным, вкусным и питательным. Некоторые предпочитают сладкие завтраки вроде блинов или гранолы. Другие же любят соленые блюда, такие как, омлет, тосты с яйцом и авокадо или бутерброды с разнообразными намазками.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом чесночного масла, которое можно использовать для приготовления бутербродов, при приготовлении закусок или заправлять разные блюда. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить чесночное масло дома

Ингредиенты:

чеснок – 20 зуб. (если большие);

оливковое/подсолнечное масло – 50 мл;

масло сливочное – 130 г;

острый перец – 1 шт.;

зелень;

Способ приготовления:

1.Чеснок почистить.

2.Выложить зубчики в емкость.

3.Залить маслом.

4.Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

5.Потом чеснок вынуть, положить в блендер.

6.Добавить зелень, острый перец, масло, соль, перец.

7.Все сбить до однородности.

8.Переложить в контейнер и поставить в холодильник, чтобы масса немного застыла.

9.Намазывать на свежий хлеб.