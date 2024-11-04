На магазинные намазки больше не посмотрите: как приготовить чесночное масло дома (видео)
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Приготовите на раз-два
Завтрак является основным приемом пищи, а значит, он должен быть сытным, вкусным и питательным. Некоторые предпочитают сладкие завтраки вроде блинов или гранолы. Другие же любят соленые блюда, такие как, омлет, тосты с яйцом и авокадо или бутерброды с разнообразными намазками.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом чесночного масла, которое можно использовать для приготовления бутербродов, при приготовлении закусок или заправлять разные блюда. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "coooking.she".
Как приготовить чесночное масло дома
Ингредиенты:
- чеснок – 20 зуб. (если большие);
- оливковое/подсолнечное масло – 50 мл;
- масло сливочное – 130 г;
- острый перец – 1 шт.;
- зелень;
Способ приготовления:
1.Чеснок почистить.
2.Выложить зубчики в емкость.
3.Залить маслом.
4.Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
5.Потом чеснок вынуть, положить в блендер.
6.Добавить зелень, острый перец, масло, соль, перец.
7.Все сбить до однородности.
8.Переложить в контейнер и поставить в холодильник, чтобы масса немного застыла.
9.Намазывать на свежий хлеб.