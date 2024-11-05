Рибні котлети вийдуть надзвичайно соковитими: що додати до фаршу (відео)
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Приготуєте на раз-два
З риби господині готують різноманітні смачні страви. Наприклад, червону рибу їдять з тостами та авокадо на сніданок, дехто готує з неї запіканку, ще хтось — смажить чи запікає її.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати рибні котлети. Завдяки деяким доданим інгредієнтам вони вийдуть соковитими та смачними, переконують на Instagram-сторінці "valway_ka_".
Як приготувати рибні котлети
Інгредієнти:
- філе риби – 600-700 г (будь-яке);
- хліб – 2 шматочки;
- цибуля – 3-4 шт.;
- м'яке вершкове масло – 30-40 г;
- яйце – 1 шт.;
- манка – 2 ст. л.;
- часник – 1-2 зуб.;
- кріп;
- сіль/перець;
- борошно для обвалювання;
Спосіб приготування:
1.Філе риби перебити у блендері або за допомогою м'ясорубки.
2.Хліб замочити у молоці.
3.Цибулю нарізати кубиками та обсмажити на сковороді до золотистості.
4.Замочений хліб поєднати з рибним фаршем.
5.Додати яйце.
6.Покласти смажену цибулю.
7.Додати масло, манку, часник, кріп.
8.Додати спеції.
9.Відбити фарш, залишити на 15-20 хвилин.
10.Сформувати котлети, обваляти в борошні.
11.Обсмажити на середньому вогні до золотистості.