Рибні котлети вийдуть надзвичайно соковитими: що додати до фаршу (відео)

Приготуєте на раз-два

З риби господині готують різноманітні смачні страви. Наприклад, червону рибу їдять з тостами та авокадо на сніданок, дехто готує з неї запіканку, ще хтось — смажить чи запікає її.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати рибні котлети. Завдяки деяким доданим інгредієнтам вони вийдуть соковитими та смачними, переконують на Instagram-сторінці "valway_ka_".

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

філе риби – 600-700 г (будь-яке);

хліб – 2 шматочки;

цибуля – 3-4 шт.;

м'яке вершкове масло – 30-40 г;

яйце – 1 шт.;

манка – 2 ст. л.;

часник – 1-2 зуб.;

кріп;

сіль/перець;

борошно для обвалювання;

Спосіб приготування:

1.Філе риби перебити у блендері або за допомогою м'ясорубки.

2.Хліб замочити у молоці.

3.Цибулю нарізати кубиками та обсмажити на сковороді до золотистості.

4.Замочений хліб поєднати з рибним фаршем.

5.Додати яйце.

6.Покласти смажену цибулю.

7.Додати масло, манку, часник, кріп.

8.Додати спеції.

9.Відбити фарш, залишити на 15-20 хвилин.

10.Сформувати котлети, обваляти в борошні.

11.Обсмажити на середньому вогні до золотистості.