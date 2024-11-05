Рыбные котлеты получатся чрезвычайно сочными: что добавить в фарш (видео)
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Приготовите на раз-два
Из рыбы хозяйки готовят разнообразные вкусные блюда. Например, красную рыбу едят с тостами и авокадо на завтрак, некоторые готовят из нее запеканку, еще кто-то жарит или запекает ее.
Сегодня мы хотим предложить приготовить рыбные котлеты. Благодаря некоторым добавленным ингредиентам они получатся сочными и вкусными, убеждают на Instagram-странице "valway_ka_".
Как приготовить рыбные котлеты
Ингредиенты:
- филе рыбы – 600-700 г (любое);
- хлеб – 2 кусочка;
- лук – 3-4 шт.;
- мягкое сливочное масло – 30-40 г;
- яйцо – 1 шт.;
- манка – 2 ст. л.;
- чеснок – 1-2 зуб.;
- укроп;
- соль/перец;
- мука для обваливания;
Способ приготовления:
1.Филе рыбы перебить в блендере или с помощью мясорубки.
2.Хлеб замочить в молоке.
3.Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде до золотистости.
4.Замоченный хлеб соединить с рыбным фаршем.
5.Добавить яйцо.
6.Положить жареный лук.
7.Добавить масло, манку, чеснок, укроп.
8.Добавить специи.
9.Отбить фарш, оставить на 15-20 минут.
10.Сформировать котлеты, обвалять в муке.
11.Обжарить на среднем огне до золотистости.