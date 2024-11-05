Рыбные котлеты получатся чрезвычайно сочными: что добавить в фарш (видео)

Приготовите на раз-два

Из рыбы хозяйки готовят разнообразные вкусные блюда. Например, красную рыбу едят с тостами и авокадо на завтрак, некоторые готовят из нее запеканку, еще кто-то жарит или запекает ее.

Сегодня мы хотим предложить приготовить рыбные котлеты. Благодаря некоторым добавленным ингредиентам они получатся сочными и вкусными, убеждают на Instagram-странице "valway_ka_".

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

филе рыбы – 600-700 г (любое);

хлеб – 2 кусочка;

лук – 3-4 шт.;

мягкое сливочное масло – 30-40 г;

яйцо – 1 шт.;

манка – 2 ст. л.;

чеснок – 1-2 зуб.;

укроп;

соль/перец;

мука для обваливания;

Способ приготовления:

1.Филе рыбы перебить в блендере или с помощью мясорубки.

2.Хлеб замочить в молоке.

3.Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде до золотистости.

4.Замоченный хлеб соединить с рыбным фаршем.

5.Добавить яйцо.

6.Положить жареный лук.

7.Добавить масло, манку, чеснок, укроп.

8.Добавить специи.

9.Отбить фарш, оставить на 15-20 минут.

10.Сформировать котлеты, обвалять в муке.

11.Обжарить на среднем огне до золотистости.