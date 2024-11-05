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Рыбные котлеты получатся чрезвычайно сочными: что добавить в фарш (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Котлеты получатся сочными с аппетитной корочкой
Котлеты получатся сочными с аппетитной корочкой. Фото ru.freepik.com

Приготовите на раз-два

Из рыбы хозяйки готовят разнообразные вкусные блюда. Например, красную рыбу едят с тостами и авокадо на завтрак, некоторые готовят из нее запеканку, еще кто-то жарит или запекает ее.

Сегодня мы хотим предложить приготовить рыбные котлеты. Благодаря некоторым добавленным ингредиентам они получатся сочными и вкусными, убеждают на Instagram-странице "valway_ka_".

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • филе рыбы – 600-700 г (любое);
  • хлеб – 2 кусочка;
  • лук – 3-4 шт.;
  • мягкое сливочное масло – 30-40 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • манка – 2 ст. л.;
  • чеснок – 1-2 зуб.;
  • укроп;
  • соль/перец;
  • мука для обваливания;

Способ приготовления:

1.Филе рыбы перебить в блендере или с помощью мясорубки.

2.Хлеб замочить в молоке.

3.Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде до золотистости.

4.Замоченный хлеб соединить с рыбным фаршем.

5.Добавить яйцо.

6.Положить жареный лук.

7.Добавить масло, манку, чеснок, укроп.

8.Добавить специи.

9.Отбить фарш, оставить на 15-20 минут.

10.Сформировать котлеты, обвалять в муке.

11.Обжарить на среднем огне до золотистости.

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#Риба #Котлеты #Готовим дома