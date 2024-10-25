Рибу смажити більше не будете: неймовірно смачна, але проста страва (відео)

Апетитна рибка під сирним соусом

Рибні страви — чудова нагода урізноманітнити своє меню. Ми ділились рецептом справжнього одеського форшмаку. Тепер розповідаємо, як дуже смачно приготувати рибне філе на вечерю.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі KARDAMON cooking. Спробуйте приготувати її так — і просто смажити її більше не будете.

Інгредієнти:

Філе минтая — 4 шт

Цибуля — 1 шт

Помідор — 1-2 шт

Сир твердий — 150 г

Сіль, чорний перець, лимонний сік

Яйце — 3 шт

Молоко — 200 мл

Спосіб приготування:

Цибулю кришимо півкільцями. Розігріваємо на сковороді олію.Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Рибу нарізаємо на шматочки. Посипаємо її перцем, сіллю та сушеною зеленню, поливаємо лимонним соком. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин. У форму для випічки викладаємо смажену цибулю. На неї викладаємо шматочки риби шкірою вгору. Засипаємо рибку половиною тертого сиру. Зверху викладаємо помідор, нарізаний слайсами. В окремій мисочці змішуємо яйця, сіль та перець. Вливаємо молоко і змішуємо до однорідності. Висипаємо туди решту сиру. Виливаємо на запіканку. Запікаємо страву 30-35 хвилин при температурі 200 градусів. Готову страву посипаємо зеленню.

Рибка виходить дуже ніжною, ароматною — якщо спробуєте, не будете готувати її інакше. До неї підійде будь-який гарнір, але варто скуштувати її з апетитним картопляним пюре.