Рибу смажити більше не будете: неймовірно смачна, але проста страва (відео)
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Апетитна рибка під сирним соусом
Рибні страви — чудова нагода урізноманітнити своє меню. Ми ділились рецептом справжнього одеського форшмаку. Тепер розповідаємо, як дуже смачно приготувати рибне філе на вечерю.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі KARDAMON cooking. Спробуйте приготувати її так — і просто смажити її більше не будете.
Інгредієнти:
- Філе минтая — 4 шт
- Цибуля — 1 шт
- Помідор — 1-2 шт
- Сир твердий — 150 г
- Сіль, чорний перець, лимонний сік
- Яйце — 3 шт
- Молоко — 200 мл
Спосіб приготування:
- Цибулю кришимо півкільцями. Розігріваємо на сковороді олію.Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору.
- Рибу нарізаємо на шматочки. Посипаємо її перцем, сіллю та сушеною зеленню, поливаємо лимонним соком. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин.
- У форму для випічки викладаємо смажену цибулю. На неї викладаємо шматочки риби шкірою вгору.
- Засипаємо рибку половиною тертого сиру. Зверху викладаємо помідор, нарізаний слайсами.
- В окремій мисочці змішуємо яйця, сіль та перець. Вливаємо молоко і змішуємо до однорідності.
- Висипаємо туди решту сиру. Виливаємо на запіканку.
- Запікаємо страву 30-35 хвилин при температурі 200 градусів. Готову страву посипаємо зеленню.
Рибка виходить дуже ніжною, ароматною — якщо спробуєте, не будете готувати її інакше. До неї підійде будь-який гарнір, але варто скуштувати її з апетитним картопляним пюре.