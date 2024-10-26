Так готуються найніжніші котлети: диво-рецепт, для якого не знадобиться м’ясорубка (відео)

М’ясорубка для цього рецепту не потрібна

Вдалі і перевірені рецепти дуже високо цінуються кулінарами. Якщо ви вже готували апетитні гречаники, зверніть увагу на наступний рецепт.

Це рубані котлети, для яких м’ясорубка не потрібна — адже м’ясо на них не перекручується, а нарізається. Завдяки цьому страва залишається дуже соковитою. Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Закарпатська господиня".

Інгредієнти:

Куряче філе — 700 г

Яйця — 3 шт.

Майонез — 2 ст. ложки

Борошно — 3 ст. ложки (без гірки)

Цибуля — 1 шт.

Твердий сир — 100 г

Зелень кропу – до смаку

Сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

Куряче філе потрібно нарізати дрібними шматочками. Цибулю також дрібно нарізати. Сир натерти на тертці. Зелень кропу дрібно посікти. У мисці змішати куряче філе, цибулю, сир, яйця, майонез, борошно, сіль, перець і кріп. Добре перемішати до однорідної маси. З отриманої маси сформувати котлети бажаної форми і розміру. Розігріти сковороду з олією і обсмажити котлети з обох боків до золотистої скоринки.

Подавати такі котлети можна з будь-яким гарніром: картоплею, гречкою, рисом або овочами. Однак варто спробувати найніжніше картопляне пюре — ми розповідали, як його приготувати.