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Так готуються найніжніші котлети: диво-рецепт, для якого не знадобиться м’ясорубка (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Ділимось рецептом апетитних котлеток
Ділимось рецептом апетитних котлеток. Фото lifestyle.today.ua

М’ясорубка для цього рецепту не потрібна

Вдалі і перевірені рецепти дуже високо цінуються кулінарами. Якщо ви вже готували апетитні гречаники, зверніть увагу на наступний рецепт.

Це рубані котлети, для яких м’ясорубка не потрібна — адже м’ясо на них не перекручується, а нарізається. Завдяки цьому страва залишається дуже соковитою. Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Закарпатська господиня".

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 700 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Майонез — 2 ст. ложки
  • Борошно — 3 ст. ложки (без гірки)
  • Цибуля — 1 шт.
  • Твердий сир — 100 г
  • Зелень кропу – до смаку
  • Сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе потрібно нарізати дрібними шматочками. Цибулю також дрібно нарізати.
  2. Сир натерти на тертці. Зелень кропу дрібно посікти.
  3. У мисці змішати куряче філе, цибулю, сир, яйця, майонез, борошно, сіль, перець і кріп. Добре перемішати до однорідної маси.
  4. З отриманої маси сформувати котлети бажаної форми і розміру. Розігріти сковороду з олією і обсмажити котлети з обох боків до золотистої скоринки.

Подавати такі котлети можна з будь-яким гарніром: картоплею, гречкою, рисом або овочами. Однак варто спробувати найніжніше картопляне пюре — ми розповідали, як його приготувати.

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#Рецепт #Курятина #Котлети