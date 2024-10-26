Так готуються найніжніші котлети: диво-рецепт, для якого не знадобиться м’ясорубка (відео)
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М’ясорубка для цього рецепту не потрібна
Вдалі і перевірені рецепти дуже високо цінуються кулінарами. Якщо ви вже готували апетитні гречаники, зверніть увагу на наступний рецепт.
Це рубані котлети, для яких м’ясорубка не потрібна — адже м’ясо на них не перекручується, а нарізається. Завдяки цьому страва залишається дуже соковитою. Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Закарпатська господиня".
Інгредієнти:
- Куряче філе — 700 г
- Яйця — 3 шт.
- Майонез — 2 ст. ложки
- Борошно — 3 ст. ложки (без гірки)
- Цибуля — 1 шт.
- Твердий сир — 100 г
- Зелень кропу – до смаку
- Сіль, перець – до смаку
Спосіб приготування:
- Куряче філе потрібно нарізати дрібними шматочками. Цибулю також дрібно нарізати.
- Сир натерти на тертці. Зелень кропу дрібно посікти.
- У мисці змішати куряче філе, цибулю, сир, яйця, майонез, борошно, сіль, перець і кріп. Добре перемішати до однорідної маси.
- З отриманої маси сформувати котлети бажаної форми і розміру. Розігріти сковороду з олією і обсмажити котлети з обох боків до золотистої скоринки.
Подавати такі котлети можна з будь-яким гарніром: картоплею, гречкою, рисом або овочами. Однак варто спробувати найніжніше картопляне пюре — ми розповідали, як його приготувати.