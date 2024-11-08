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Розкішна французька страва зі звичайної цибулі: як її приготувати (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Класичний рецепт цибулевого супу
Класичний рецепт цибулевого супу. Фото cosmo.com.ua

Страва має неймовірний смак

Французька кухня здатна перетворювати прості продукти на справжні шедеври. Ми розповідали, як приготувати ніжний гратен з картоплі. Тепер ділимось рецептом апетитного цибулевого супу.

Ця страва така смачна, що, скуштувавши її в ресторані, ви не повірите, що її головним компонентом є звичайнісінька цибуля. Рецептом поділився шеф-кухар Алік Мкртчян в своєму інстаграмі.

Інгредієнти:

  • 5-6 середніх цибулин
  • 50 г вершкового масла
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 літр яловичого або курячого бульйону
  • 150 мл білого сухого вина (за бажанням)
  • 1 столова ложка борошна
  • 1 лавровий лист
  • 2-3 гілочки чебрецю
  • сіль і чорний перець до смаку
  • 100 г твердого сиру (наприклад, Грюйер або Пармезан)
  • 4-6 шматочків багета або батона

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. Розтоплюємо вершкове масло з оливковою олією у великій каструлі на середньому вогні.
  2. Додаємо до каструлі нарізану тонкими кільцями цибулю. Смажимо на повільному вогні приблизно 30-40 хвилин, часто помішуючи. Вона повинна стати золотистою і карамелізованою.
  3. Додаємо в каструлю борошно і одразу добре перемішуємо. Смажимо все разом ще 1-2 хвилини.
  4. Вливаємо біле вино і, помішуючи, випарюємо його кілька хвилин. Після цього вливаємо бульйон.
  5. У суп додаємо лавровий лист, чебрець, сіль і перець. Доводимо страву до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо на мінімальному вогні ще 20-30 хвилин.
  6. Перед завершенням приготування підсмажуємо шматочки багета або батона в духовці до золотистої скоринки. Тоді на шматочки багета кладемо сир і повертаємо в духовку до його розплавлення.

Перед подачею наливаємо суп у тарілки, а зверху викладаємо скибочку підсмаженого хліба з сиром. Це нереально смачно. А якщо після цього ви захочете все ж повернутися до української кухні, приготуйте апетитні палюшки.

Теги:
#Франція #Рецепт #Суп #Цибуля