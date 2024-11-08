Розкішна французька страва зі звичайної цибулі: як її приготувати (відео)
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Страва має неймовірний смак
Французька кухня здатна перетворювати прості продукти на справжні шедеври. Ми розповідали, як приготувати ніжний гратен з картоплі. Тепер ділимось рецептом апетитного цибулевого супу.
Ця страва така смачна, що, скуштувавши її в ресторані, ви не повірите, що її головним компонентом є звичайнісінька цибуля. Рецептом поділився шеф-кухар Алік Мкртчян в своєму інстаграмі.
Інгредієнти:
- 5-6 середніх цибулин
- 50 г вершкового масла
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 літр яловичого або курячого бульйону
- 150 мл білого сухого вина (за бажанням)
- 1 столова ложка борошна
- 1 лавровий лист
- 2-3 гілочки чебрецю
- сіль і чорний перець до смаку
- 100 г твердого сиру (наприклад, Грюйер або Пармезан)
- 4-6 шматочків багета або батона
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. Розтоплюємо вершкове масло з оливковою олією у великій каструлі на середньому вогні.
- Додаємо до каструлі нарізану тонкими кільцями цибулю. Смажимо на повільному вогні приблизно 30-40 хвилин, часто помішуючи. Вона повинна стати золотистою і карамелізованою.
- Додаємо в каструлю борошно і одразу добре перемішуємо. Смажимо все разом ще 1-2 хвилини.
- Вливаємо біле вино і, помішуючи, випарюємо його кілька хвилин. Після цього вливаємо бульйон.
- У суп додаємо лавровий лист, чебрець, сіль і перець. Доводимо страву до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо на мінімальному вогні ще 20-30 хвилин.
- Перед завершенням приготування підсмажуємо шматочки багета або батона в духовці до золотистої скоринки. Тоді на шматочки багета кладемо сир і повертаємо в духовку до його розплавлення.
Перед подачею наливаємо суп у тарілки, а зверху викладаємо скибочку підсмаженого хліба з сиром. Це нереально смачно. А якщо після цього ви захочете все ж повернутися до української кухні, приготуйте апетитні палюшки.