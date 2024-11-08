Роскошное французское блюдо из обыкновенного лука: как его приготовить (видео)
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Блюдо имеет невероятный вкус
Французская кухня способна превращать простые продукты в настоящие шедевры. Мы рассказывали, как приготовить нежный гратен из картофеля. Теперь делимся рецептом аппетитного лукового супа.
Это блюдо так вкусно, что, отведав его в ресторане, вы не поверите, что его главным компонентом является самый обычный лук. Рецептом поделился шеф-повар Алик Мкртчян в своей инстаграмме.
Ингредиенты:
- 5-6 средних луковиц
- 50 г сливочного масла
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 литр говяжьего или куриного бульона
- 150 мл белого сухого вина (по желанию)
- 1 столовая ложка муки
- 1 лавровый лист
- 2-3 веточки тимьяна
- соль и черный перец по вкусу
- 100 г твердого сыра (например, Грюйер или Пармезан)
- 4-6 кусочков багета или батона
Способ приготовления:
- Лук нарезаем тонкими колечками. Растапливаем сливочное масло с оливковым маслом в большой кастрюле на среднем огне.
- Добавляем в кастрюлю нарезанный тонкими кольцами лук. Жарим на медленном огне примерно 30-40 минут, часто помешивая. Она должна стать золотистой и карамелизированной.
- Добавляем в кастрюлю муку и хорошо перемешиваем. Жарим все вместе еще 1-2 минуты.
- Вливаем белое вино и, помешивая, выпариваем несколько минут. После этого вливаем бульон.
- В суп добавляем лавровый лист, чабрец, соль и перец. Доводим блюдо до кипения, затем убавляем огонь и варим на минимальном огне еще 20-30 минут.
- Перед завершением приготовления поджариваем кусочки багета или батона в духовке до золотистой корочки. Тогда на кусочки багета кладем сыр и возвращаем в духовку до его расплавления.
Перед подачей наливаем суп в тарелки, а сверху выкладываем ломтик поджаренного хлеба с сыром. Это невозможно вкусно. А если после этого вы захотите все же вернуться к украинской кухне, приготовьте аппетитные палюшки.