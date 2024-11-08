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Роскошное французское блюдо из обыкновенного лука: как его приготовить (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Классический рецепт лукового супа
Классический рецепт лукового супа. Фото cosmo.com.ua

Блюдо имеет невероятный вкус

Французская кухня способна превращать простые продукты в настоящие шедевры. Мы рассказывали, как приготовить нежный гратен из картофеля. Теперь делимся рецептом аппетитного лукового супа.

Это блюдо так вкусно, что, отведав его в ресторане, вы не поверите, что его главным компонентом является самый обычный лук. Рецептом поделился шеф-повар Алик Мкртчян в своей инстаграмме.

Ингредиенты:

  • 5-6 средних луковиц
  • 50 г сливочного масла
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 литр говяжьего или куриного бульона
  • 150 мл белого сухого вина (по желанию)
  • 1 столовая ложка муки
  • 1 лавровый лист
  • 2-3 веточки тимьяна
  • соль и черный перец по вкусу
  • 100 г твердого сыра (например, Грюйер или Пармезан)
  • 4-6 кусочков багета или батона

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем тонкими колечками. Растапливаем сливочное масло с оливковым маслом в большой кастрюле на среднем огне.
  2. Добавляем в кастрюлю нарезанный тонкими кольцами лук. Жарим на медленном огне примерно 30-40 минут, часто помешивая. Она должна стать золотистой и карамелизированной.
  3. Добавляем в кастрюлю муку и хорошо перемешиваем. Жарим все вместе еще 1-2 минуты.
  4. Вливаем белое вино и, помешивая, выпариваем несколько минут. После этого вливаем бульон.
  5. В суп добавляем лавровый лист, чабрец, соль и перец. Доводим блюдо до кипения, затем убавляем огонь и варим на минимальном огне еще 20-30 минут.
  6. Перед завершением приготовления поджариваем кусочки багета или батона в духовке до золотистой корочки. Тогда на кусочки багета кладем сыр и возвращаем в духовку до его расплавления.

Перед подачей наливаем суп в тарелки, а сверху выкладываем ломтик поджаренного хлеба с сыром. Это невозможно вкусно. А если после этого вы захотите все же вернуться к украинской кухне, приготовьте аппетитные палюшки.

Теги:
#Франция #Рецепт #Суп #Лук