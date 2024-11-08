Роскошное французское блюдо из обыкновенного лука: как его приготовить (видео)

Блюдо имеет невероятный вкус

Французская кухня способна превращать простые продукты в настоящие шедевры. Мы рассказывали, как приготовить нежный гратен из картофеля. Теперь делимся рецептом аппетитного лукового супа.

Это блюдо так вкусно, что, отведав его в ресторане, вы не поверите, что его главным компонентом является самый обычный лук. Рецептом поделился шеф-повар Алик Мкртчян в своей инстаграмме.

Ингредиенты:

5-6 средних луковиц

50 г сливочного масла

1 столовая ложка оливкового масла

1 литр говяжьего или куриного бульона

150 мл белого сухого вина (по желанию)

1 столовая ложка муки

1 лавровый лист

2-3 веточки тимьяна

соль и черный перец по вкусу

100 г твердого сыра (например, Грюйер или Пармезан)

4-6 кусочков багета или батона

Способ приготовления:

Лук нарезаем тонкими колечками. Растапливаем сливочное масло с оливковым маслом в большой кастрюле на среднем огне. Добавляем в кастрюлю нарезанный тонкими кольцами лук. Жарим на медленном огне примерно 30-40 минут, часто помешивая. Она должна стать золотистой и карамелизированной. Добавляем в кастрюлю муку и хорошо перемешиваем. Жарим все вместе еще 1-2 минуты. Вливаем белое вино и, помешивая, выпариваем несколько минут. После этого вливаем бульон. В суп добавляем лавровый лист, чабрец, соль и перец. Доводим блюдо до кипения, затем убавляем огонь и варим на минимальном огне еще 20-30 минут. Перед завершением приготовления поджариваем кусочки багета или батона в духовке до золотистой корочки. Тогда на кусочки багета кладем сыр и возвращаем в духовку до его расплавления.

Перед подачей наливаем суп в тарелки, а сверху выкладываем ломтик поджаренного хлеба с сыром. Это невозможно вкусно. А если после этого вы захотите все же вернуться к украинской кухне, приготовьте аппетитные палюшки.