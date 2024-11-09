Найкраща рибна закуска, що тане в роті: просто все змішати і запекти (відео)

Чудовий рецепт смачної рибної страви

Є величезна кількість домашніх закусок. Ми розповідали, як приготувати вдома смачний паштет. Тепер ділимось рецептом апетитного рибного хліба. Це розкішна закуска, яка готується з простих і дешевих продуктів.

Ця закуска просто тане в роті, а приготувати її дуже просто — все змішати та запекти. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".

Інгредієнти:

Минтай — 1 шт. (350-400 г)

Скумбрія копчена — половина тушки (150 г)

Вершки — 200 мл

Сухарі — 60 г

Яйця — 3 шт.

Томатний соус — 2 ст.л.

Цибуля — 1 шт. (50 г)

Сіль, мускатний горіх, чорний перець — до смаку

Спосіб приготування:

Минтай потрібно порізати довільними шматками. Опускаємо шматочки в киплячу воду, доводимо до кипіння, накриваємо кришкою та вимикаємо вогонь. Залишаємо на 10 хвилин. Тим часом цибулю дрібно ріжемо. Обсмажуємо до золотистого кольору. Сухарі заливаємо вершками та перемішуємо. Минтай виймаємо з води і охолоджуємо до комфортної температури. Видаляємо кістки та подрібнюємо — виделкою або блендером. Додаємо цибулю і знову перемішуємо. Сухарі разом з вершками перемелюємо блендером. До однорідності змішуємо яйця, додаємо томат, сіль, спеції, зелень і подрібнені сухарі. Додаємо рибну суміш і гарно вимішуємо. Викладаємо половину маси в довгу форму для випічки, застелену пергаментом. Викладаємо нарізане смужками філе скумбрії, а зверху виливаємо решту рибної маси. Форму ставимо у глибоке деко і наливаємо в нього окропу до половини форми. Випікаємо в розігрітій до 180 С духовці впродовж 1 години.

Можна подавати цей рибний хліб як гаряче або ж нарізати після охолодження і класти на бутерброди. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників.