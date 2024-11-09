Найкраща рибна закуска, що тане в роті: просто все змішати і запекти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт смачної рибної страви
Є величезна кількість домашніх закусок. Ми розповідали, як приготувати вдома смачний паштет. Тепер ділимось рецептом апетитного рибного хліба. Це розкішна закуска, яка готується з простих і дешевих продуктів.
Ця закуска просто тане в роті, а приготувати її дуже просто — все змішати та запекти. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".
Інгредієнти:
- Минтай — 1 шт. (350-400 г)
- Скумбрія копчена — половина тушки (150 г)
- Вершки — 200 мл
- Сухарі — 60 г
- Яйця — 3 шт.
- Томатний соус — 2 ст.л.
- Цибуля — 1 шт. (50 г)
- Сіль, мускатний горіх, чорний перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Минтай потрібно порізати довільними шматками. Опускаємо шматочки в киплячу воду, доводимо до кипіння, накриваємо кришкою та вимикаємо вогонь. Залишаємо на 10 хвилин.
- Тим часом цибулю дрібно ріжемо. Обсмажуємо до золотистого кольору. Сухарі заливаємо вершками та перемішуємо.
- Минтай виймаємо з води і охолоджуємо до комфортної температури. Видаляємо кістки та подрібнюємо — виделкою або блендером. Додаємо цибулю і знову перемішуємо.
- Сухарі разом з вершками перемелюємо блендером. До однорідності змішуємо яйця, додаємо томат, сіль, спеції, зелень і подрібнені сухарі.
- Додаємо рибну суміш і гарно вимішуємо. Викладаємо половину маси в довгу форму для випічки, застелену пергаментом. Викладаємо нарізане смужками філе скумбрії, а зверху виливаємо решту рибної маси.
- Форму ставимо у глибоке деко і наливаємо в нього окропу до половини форми. Випікаємо в розігрітій до 180 С духовці впродовж 1 години.
Можна подавати цей рибний хліб як гаряче або ж нарізати після охолодження і класти на бутерброди. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників.