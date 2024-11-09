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Найкраща рибна закуска, що тане в роті: просто все змішати і запекти (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна та соковита рибна закуска
Апетитна та соковита рибна закуска. Фото Скриншот з відео

Чудовий рецепт смачної рибної страви

Є величезна кількість домашніх закусок. Ми розповідали, як приготувати вдома смачний паштет. Тепер ділимось рецептом апетитного рибного хліба. Це розкішна закуска, яка готується з простих і дешевих продуктів.

Ця закуска просто тане в роті, а приготувати її дуже просто — все змішати та запекти. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".

Інгредієнти:

  • Минтай — 1 шт. (350-400 г)
  • Скумбрія копчена — половина тушки (150 г)
  • Вершки — 200 мл
  • Сухарі — 60 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Томатний соус — 2 ст.л.
  • Цибуля — 1 шт. (50 г)
  • Сіль, мускатний горіх, чорний перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Минтай потрібно порізати довільними шматками. Опускаємо шматочки в киплячу воду, доводимо до кипіння, накриваємо кришкою та вимикаємо вогонь. Залишаємо на 10 хвилин.
  2. Тим часом цибулю дрібно ріжемо. Обсмажуємо до золотистого кольору. Сухарі заливаємо вершками та перемішуємо.
  3. Минтай виймаємо з води і охолоджуємо до комфортної температури. Видаляємо кістки та подрібнюємо — виделкою або блендером. Додаємо цибулю і знову перемішуємо.
  4. Сухарі разом з вершками перемелюємо блендером. До однорідності змішуємо яйця, додаємо томат, сіль, спеції, зелень і подрібнені сухарі.
  5. Додаємо рибну суміш і гарно вимішуємо. Викладаємо половину маси в довгу форму для випічки, застелену пергаментом. Викладаємо нарізане смужками філе скумбрії, а зверху виливаємо решту рибної маси.
  6. Форму ставимо у глибоке деко і наливаємо в нього окропу до половини форми. Випікаємо в розігрітій до 180 С духовці впродовж 1 години.

Можна подавати цей рибний хліб як гаряче або ж нарізати після охолодження і класти на бутерброди. Також ми ділились рецептом смачних лінивих вареників.

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#Рецепт #Риба #Закуска