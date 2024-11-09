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Лучшая рыбная закуска, которая тает во рту: просто все смешать и запечь (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитная и сочная рыбная закуска
Аппетитная и сочная рыбная закуска. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт вкусного рыбного блюда

Есть множество домашних закусок. Мы рассказывали, как приготовить дома вкусный паштет. Теперь делимся рецептом аппетитного рыбного хлеба. Это шикарная закуска, которая готовится из обычных и дешевеньких товаров.

Эта закуска просто тает во рту, а приготовить ее очень просто – все смешать и запечь. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета".

Ингредиенты:

  • Минтай – 1 шт. (350-400 г)
  • Скумбрия копченая – половина тушки (150 г).
  • Сливки — 200 мл
  • Сухари — 60 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Томатный соус – 2 ст.л.
  • Лук – 1 шт. (50 г)
  • Соль, мускатный орех, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Минтай нужно порезать произвольными кусками. Опускаем кусочки в кипящую воду, доводим до кипения, накрываем крышкой и выключаем огонь. Оставляем на 10 минут.
  2. Тем временем лук мелко режем. Обжариваем до золотистого цвета. Сухари заливаем сливками и перемешиваем.
  3. Минтай вынимаем из воды и охлаждаем до комфортной температуры. Удаляем кости и измельчаем – вилкой или блендером. Добавляем лук и снова перемешиваем.
  4. Сухари вместе со сливками перемалываем блендером. К однородности смешиваем яйца, добавляем томат, соль, специи, зелень и размельченные сухари.
  5. Добавляем рыбную смесь и хорошо вымешиваем. Выкладываем половину массы в длинную форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выкладываем нарезанное полосками филе скумбрии, а сверху выливаем остальную рыбную массу.
  6. Форму ставим в глубокий противень и наливаем в него кипятка до половины формы. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке в течение 1 часа.

Можно подавать этот рыбный хлеб как горячее или нарезать после охлаждения и класть на бутерброды. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников.

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#Рецепт #Рыба #Закуска