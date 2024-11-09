Лучшая рыбная закуска, которая тает во рту: просто все смешать и запечь (видео)
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Прекрасный рецепт вкусного рыбного блюда
Есть множество домашних закусок. Мы рассказывали, как приготовить дома вкусный паштет. Теперь делимся рецептом аппетитного рыбного хлеба. Это шикарная закуска, которая готовится из обычных и дешевеньких товаров.
Эта закуска просто тает во рту, а приготовить ее очень просто – все смешать и запечь. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета".
Ингредиенты:
- Минтай – 1 шт. (350-400 г)
- Скумбрия копченая – половина тушки (150 г).
- Сливки — 200 мл
- Сухари — 60 г
- Яйца – 3 шт.
- Томатный соус – 2 ст.л.
- Лук – 1 шт. (50 г)
- Соль, мускатный орех, черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Минтай нужно порезать произвольными кусками. Опускаем кусочки в кипящую воду, доводим до кипения, накрываем крышкой и выключаем огонь. Оставляем на 10 минут.
- Тем временем лук мелко режем. Обжариваем до золотистого цвета. Сухари заливаем сливками и перемешиваем.
- Минтай вынимаем из воды и охлаждаем до комфортной температуры. Удаляем кости и измельчаем – вилкой или блендером. Добавляем лук и снова перемешиваем.
- Сухари вместе со сливками перемалываем блендером. К однородности смешиваем яйца, добавляем томат, соль, специи, зелень и размельченные сухари.
- Добавляем рыбную смесь и хорошо вымешиваем. Выкладываем половину массы в длинную форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выкладываем нарезанное полосками филе скумбрии, а сверху выливаем остальную рыбную массу.
- Форму ставим в глубокий противень и наливаем в него кипятка до половины формы. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке в течение 1 часа.
Можно подавать этот рыбный хлеб как горячее или нарезать после охлаждения и класть на бутерброды. Также мы делились рецептом вкусных ленивых вареников.