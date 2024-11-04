Пиріжки, з якими впорається кожен: універсальне тісто "з нічого", яке вийде у всіх (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт пиріжечків
Домашні страви з тіста — це необов’язково щось складне. Ми розповідали, як приготувати смачні ліниві вареники. Тепер ділимось рецептом універсального тіста для смажених пиріжечків.
Ці пиріжки вийдуть у всіх — настільки це вдалий рецепт. Як приготувати таке тісто "з нічого", розповіла кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77. В нього можна класти будь-яку начинку, як солодку, так і солону.
Інгредієнти:
- тепла вода — 350 мл
- дріжджі — 1,5 ч.л
- цукор — 1 ст.л
- сіль — 1 ч.л
- олія — 1 ст.л
- борошно — (додавайте частинами) приблизно 500-600 г
Спосіб приготування:
- Перш за все, готуємо опару. Для цього змішуємо воду, дріжджі і цукор. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце на 15 хвилин.
- За цей час дріжджі повинні почати працювати. Далі додаємо олію, сіль і частинами всипаємо просіяне борошно.
- Замішуємо тісто, формуємо з нього кульку. Кладемо в миску, накриваємо і відправляємо в тепле місце на 15 хвилин.
Після цього можна формувати пиріжки і смажити на розігрітій олії з обох боків. Також ми ділились рецептом апетитного медового пирога до чаю.