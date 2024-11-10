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Таку перловку їстимуть всі: як її приготувати смачно (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачно, ситно та ароматно
Смачно, ситно та ароматно. Фото 1000.menu

Універсальна страва для сімейного обіду чи вечері

Багато хто готує на гарнір до м'яса гречку, пасту чи картопляне пюре. А от перлова каша є досить неоціненним продуктом. Її часто додають у капусняк чи розсольник, а як самостійний гарнір використовують досить рідко. І дарма, адже з цієї крупи можна приготувати повноцінний обід.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати смачну перлову кашу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як смачно приготувати перлову кашу

Інгредієнти:

  • перлова крупа – 300 г;
  • мʼясо – 900 г (смачно зі свинячим ошийком);
  • цибуля – 2 шт.;
  • морква – 3 шт.;
  • сіль, перець;
  • паприка;
  • сухий часник;
  • олія;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • вода (окріп) – 900 мл;

Спосіб приготування:

1.Крупу промити і залити водою на 30 хвилин.

2.Тим часом помити мʼясо, нарізати невеликими шматочками і обсмажити на олії до золотистої скоринки, додати цибулю і моркву нарізану кубиком.

3.Додати сіль, перець, солодку паприку, сухий часник, томатну пасту і обсмажити хвилин 10.

4.Додати крупу і залити окропом.

5.Перемішати і тушкувати на маленькому вогні годину під кришкою.

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#Каша #Перловка #Готуємо вдома