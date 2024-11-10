Таку перловку їстимуть всі: як її приготувати смачно (відео)
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Універсальна страва для сімейного обіду чи вечері
Багато хто готує на гарнір до м'яса гречку, пасту чи картопляне пюре. А от перлова каша є досить неоціненним продуктом. Її часто додають у капусняк чи розсольник, а як самостійний гарнір використовують досить рідко. І дарма, адже з цієї крупи можна приготувати повноцінний обід.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати смачну перлову кашу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як смачно приготувати перлову кашу
Інгредієнти:
- перлова крупа – 300 г;
- мʼясо – 900 г (смачно зі свинячим ошийком);
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 3 шт.;
- сіль, перець;
- паприка;
- сухий часник;
- олія;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- вода (окріп) – 900 мл;
Спосіб приготування:
1.Крупу промити і залити водою на 30 хвилин.
2.Тим часом помити мʼясо, нарізати невеликими шматочками і обсмажити на олії до золотистої скоринки, додати цибулю і моркву нарізану кубиком.
3.Додати сіль, перець, солодку паприку, сухий часник, томатну пасту і обсмажити хвилин 10.
4.Додати крупу і залити окропом.
5.Перемішати і тушкувати на маленькому вогні годину під кришкою.