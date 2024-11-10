Такую перловку будут есть все: как ее приготовить вкусно (видео)
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Универсальное блюдо для семейного обеда или ужина
Многие готовят на гарнир к мясу гречку, пасту или картофельное пюре. А вот перловая каша является достаточно неоценимым продуктом. Ее часто добавляют в капустник или рассольник, а в качестве самостоятельного гарнира используют довольно редко. И зря, ведь из этой крупы можно приготовить полноценный обед.
Сегодня мы хотим предложить приготовить вкусную перловую кашу. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как вкусно приготовить перловую кашу
Ингредиенты:
- перловая крупа – 300 г;
- мясо – 900 г (вкусно со свиным ошейком);
- лук – 2 шт.;
- морковь – 3 шт.;
- соль, перец;
- паприка;
- сухой чеснок;
- масло;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- вода (кипяток) – 900 мл;
Способ приготовления:
1.Крупу промыть и залить водой на 30 минут.
2. В єто время помыть мясо, нарезать небольшими кусочками и обжарить на масле до золотистой корочки, добавить лук и морковь нарезанную кубиком.
3.Добавить соль, перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжарить минут 10.
4.Добавить крупу и залить кипятком.
5. Перемешать и тушить на маленьком огне час под крышкой.