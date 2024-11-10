Такую перловку будут есть все: как ее приготовить вкусно (видео)

Универсальное блюдо для семейного обеда или ужина

Многие готовят на гарнир к мясу гречку, пасту или картофельное пюре. А вот перловая каша является достаточно неоценимым продуктом. Ее часто добавляют в капустник или рассольник, а в качестве самостоятельного гарнира используют довольно редко. И зря, ведь из этой крупы можно приготовить полноценный обед.

Сегодня мы хотим предложить приготовить вкусную перловую кашу. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как вкусно приготовить перловую кашу

Ингредиенты:

перловая крупа – 300 г;

мясо – 900 г (вкусно со свиным ошейком);

лук – 2 шт.;

морковь – 3 шт.;

соль, перец;

паприка;

сухой чеснок;

масло;

томатная паста – 1 ст. л.;

вода (кипяток) – 900 мл;

Способ приготовления:

1.Крупу промыть и залить водой на 30 минут.

2. В єто время помыть мясо, нарезать небольшими кусочками и обжарить на масле до золотистой корочки, добавить лук и морковь нарезанную кубиком.

3.Добавить соль, перец, сладкую паприку, сухой чеснок, томатную пасту и обжарить минут 10.

4.Добавить крупу и залить кипятком.

5. Перемешать и тушить на маленьком огне час под крышкой.