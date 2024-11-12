Перець вийде ситним та соковитим: чим його нафарширувати (відео)

Швидко та просто

Фарширований перець – смачна і поживна страва, яка ідеально підійде для обіду. Для її приготування потрібно зовсім небагато продуктів. Основними інгредієнтами начинки є м'ясо та рис, а овочі допомагають зберегти соковитість і роблять страву ще більш смачною.

Рецепт приготування соковитого фаршированого перцю був опублікований на Instagram-сторінці "makarchuk_food". Для томатного соусу авторка рецепта рекомендує використовувати домашній томатний сік.

Як смачно нафарширувати перець

Інгредієнти:

перець – 10 шт.;

мʼясо – 500 г;

рис – 150 г (залити окропом);

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

помідори – 100 г або томатний соус;

сіль – за смаком;

аджика суха або спеції – 1 ст. л.;

сметана – 100 г;

томатний соус – 150 мл;

вода – 300 мл;

Спосіб приготування:

1.Рис залити окропом, залишити на декілька хвилин.

2.М'ясо нарізати кубиками і викласти смажитись на сковорідку.

3.Коли випарується вода, додати цибулю, моркву та нарізані помідори.

4.Все протушкувати хвилин 10.

5.Додати сметану і сіль, спеції за смаком.

6.Все перемішати та протушкувати ще хвилин 10.

7.Додати готове підсмажене м'ясо до рису, який попередньо потрібно зцідити.

8.Все перемішати.

9.Нафарширувати очищені перці.

10.Кетчуп (найкраще домашній) розчинити у склянці води.

11.Залити цим перці.

12.Спочатку довести до кипіння на плиті.

13.Після цього поставити в духовку на півтори години.