Перець вийде ситним та соковитим: чим його нафарширувати (відео)
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Швидко та просто
Фарширований перець – смачна і поживна страва, яка ідеально підійде для обіду. Для її приготування потрібно зовсім небагато продуктів. Основними інгредієнтами начинки є м'ясо та рис, а овочі допомагають зберегти соковитість і роблять страву ще більш смачною.
Рецепт приготування соковитого фаршированого перцю був опублікований на Instagram-сторінці "makarchuk_food". Для томатного соусу авторка рецепта рекомендує використовувати домашній томатний сік.
Як смачно нафарширувати перець
Інгредієнти:
- перець – 10 шт.;
- мʼясо – 500 г;
- рис – 150 г (залити окропом);
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- помідори – 100 г або томатний соус;
- сіль – за смаком;
- аджика суха або спеції – 1 ст. л.;
- сметана – 100 г;
- томатний соус – 150 мл;
- вода – 300 мл;
Спосіб приготування:
1.Рис залити окропом, залишити на декілька хвилин.
2.М'ясо нарізати кубиками і викласти смажитись на сковорідку.
3.Коли випарується вода, додати цибулю, моркву та нарізані помідори.
4.Все протушкувати хвилин 10.
5.Додати сметану і сіль, спеції за смаком.
6.Все перемішати та протушкувати ще хвилин 10.
7.Додати готове підсмажене м'ясо до рису, який попередньо потрібно зцідити.
8.Все перемішати.
9.Нафарширувати очищені перці.
10.Кетчуп (найкраще домашній) розчинити у склянці води.
11.Залити цим перці.
12.Спочатку довести до кипіння на плиті.
13.Після цього поставити в духовку на півтори години.