Не огірками єдиними: такі биті кабачки вийдуть ще смачнішими (відео)

Чудова закуска у сезон кабачків

Такою популярною закускою, як биті огірки, уже нікого не здивувати — її давно полюбили за хрусткість і яскравий смак. Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше, не менш цікаве — биті кабачки.

Це легка, освіжаюча страва з пікантною ноткою, яка ідеально підходить до літнього столу. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — а результат справді здивує! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodstories.helen".

Як приготувати биті кабачки

Інгредієнти:

3 середніх кабачки

Для маринаду:

1/4 склянки оливкової олії

2 столові ложки яблучного оцту

2 ч.л меду

2 зубчики часнику через прес

1 чайна ложка солі

1/3 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю

1 столова ложка свіжого базиліку, дрібно нарізаного

1 столова ложка свіжої кінзи, дрібно нарізаної

Спосіб приготування:

1.Нарізати кабачки дуже тонко.

2.Приготувати маринад: змішати олію з іншими інгредієнтами.

3.Полити кабачки маринадом, добре перемішати.

4.Перекласти у герметичний контейнер.

5.Охолодити на ніч перед подачею.