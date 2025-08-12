Не огірками єдиними: такі биті кабачки вийдуть ще смачнішими (відео)
Чудова закуска у сезон кабачків
Такою популярною закускою, як биті огірки, уже нікого не здивувати — її давно полюбили за хрусткість і яскравий смак. Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше, не менш цікаве — биті кабачки.
Це легка, освіжаюча страва з пікантною ноткою, яка ідеально підходить до літнього столу. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — а результат справді здивує! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodstories.helen".
Як приготувати биті кабачки
Інгредієнти:
- 3 середніх кабачки
Для маринаду:
- 1/4 склянки оливкової олії
- 2 столові ложки яблучного оцту
- 2 ч.л меду
- 2 зубчики часнику через прес
- 1 чайна ложка солі
- 1/3 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю
- 1 столова ложка свіжого базиліку, дрібно нарізаного
- 1 столова ложка свіжої кінзи, дрібно нарізаної
Спосіб приготування:
1.Нарізати кабачки дуже тонко.
2.Приготувати маринад: змішати олію з іншими інгредієнтами.
3.Полити кабачки маринадом, добре перемішати.
4.Перекласти у герметичний контейнер.
5.Охолодити на ніч перед подачею.