Кабачки на зиму по-корейськи: легкий рецепт з приправою, що дарує справжній смаковий вибух (відео)

Марія Швець
Корисні, яскраві, соковиті і хрумкі Новина оновлена 12 серпня 2025, 14:21
Корисні, яскраві, соковиті і хрумкі. Фото instagram.com

Кабачки по-корейськи готувати дуже легко і просто

Кабачок — один із найбільш універсальних овочів літа. З нього готують буквально все: від ніжних супів до запіканок, рулетів і навіть солодощів. Одним із несподіваних і оригінальних варіантів стали "сендвічі" з кабачків із сирною начинкою, що стали справжнім хітом серед літніх закусок.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — кабачки по-корейськи. Хрумкі, ароматні, з легкою пікантністю, вони стануть чудовим доповненням до обіду або вечері, а ще — ідеально підійдуть для літніх пікніків чи святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iryna_yesman_food".

Як приготувати кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

  • кабачки молоді – 2 кг;
  • оцет яблучний – 150 г;
  • олія рослинна – 50 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 50 г;
  • морква – 1 велика;
  • цибуля – 1 велика;
  • часник – 6–7 зубчиків;
  • приправа до корейської моркви – 25 г.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати кабачки півкільцями або брусочками.
  2. Натерти моркву на тертці для корейської моркви, а цибулю нарізати пір’ям.
  3. Додати сіль, цукор, подрібнений часник і приправу до корейської моркви.
  4. Ретельно перемішати всі овочі й залишити на 3 години, щоб пустили сік.
  5. Додати оцет та олію, перемішати й розкласти масу по стерильних банках, заливши соком.
  6. Стерилізувати банки 30 хвилин, закрутити кришками та охолодити.
