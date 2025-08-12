Кабачки на зиму по-корейськи: легкий рецепт з приправою, що дарує справжній смаковий вибух (відео)

Кабачки по-корейськи готувати дуже легко і просто

Кабачок — один із найбільш універсальних овочів літа. З нього готують буквально все: від ніжних супів до запіканок, рулетів і навіть солодощів. Одним із несподіваних і оригінальних варіантів стали "сендвічі" з кабачків із сирною начинкою, що стали справжнім хітом серед літніх закусок.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — кабачки по-корейськи. Хрумкі, ароматні, з легкою пікантністю, вони стануть чудовим доповненням до обіду або вечері, а ще — ідеально підійдуть для літніх пікніків чи святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iryna_yesman_food".

Як приготувати кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

кабачки молоді – 2 кг;

оцет яблучний – 150 г;

олія рослинна – 50 г;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 50 г;

морква – 1 велика;

цибуля – 1 велика;

часник – 6–7 зубчиків;

приправа до корейської моркви – 25 г.

Спосіб приготування: