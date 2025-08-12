Кабачки на зиму по-корейськи: легкий рецепт з приправою, що дарує справжній смаковий вибух (відео)
Кабачки по-корейськи готувати дуже легко і просто
Кабачок — один із найбільш універсальних овочів літа. З нього готують буквально все: від ніжних супів до запіканок, рулетів і навіть солодощів. Одним із несподіваних і оригінальних варіантів стали "сендвічі" з кабачків із сирною начинкою, що стали справжнім хітом серед літніх закусок.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — кабачки по-корейськи. Хрумкі, ароматні, з легкою пікантністю, вони стануть чудовим доповненням до обіду або вечері, а ще — ідеально підійдуть для літніх пікніків чи святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iryna_yesman_food".
Як приготувати кабачки по-корейськи
Інгредієнти:
- кабачки молоді – 2 кг;
- оцет яблучний – 150 г;
- олія рослинна – 50 г;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 50 г;
- морква – 1 велика;
- цибуля – 1 велика;
- часник – 6–7 зубчиків;
- приправа до корейської моркви – 25 г.
Спосіб приготування:
- Нарізати кабачки півкільцями або брусочками.
- Натерти моркву на тертці для корейської моркви, а цибулю нарізати пір’ям.
- Додати сіль, цукор, подрібнений часник і приправу до корейської моркви.
- Ретельно перемішати всі овочі й залишити на 3 години, щоб пустили сік.
- Додати оцет та олію, перемішати й розкласти масу по стерильних банках, заливши соком.
- Стерилізувати банки 30 хвилин, закрутити кришками та охолодити.