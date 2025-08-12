Приготуйте зараз — смакуватимете всю зиму: від цих кабачків у кетчупі неможливо відірватися (відео)

Рецепт смачної закуски

Кабачки є досить популярним бюджетним та корисним овочем із якого господині роблять заготівлі на зиму. Дехто готує кабачкову ікру на зиму, інші закривають рагу.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом консервації, яку захочеться їсти всю зиму. Йдеться про кабачки у кетчупі, рецептом яких з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати кабачки, мариновані у кетчупі

Інгредієнти:

окріп – 750 мл;

сіль – 40 г;

цукор – 80 г;

оцет – 80 мл;

кетчуп лагідний – 50 г;

кетчуп чилі – 50 г;

кріп;

лавровий лист – 4 шт.;

чорний перець горошком – 15 шт.;

часник – 4-5 зуб.;

кабачки або цукіні – 1 кг;

Спосіб приготування:

1.Кабачки помити та нарізати на кружечки товщиною 1,5 см.

2.Кріп розрізати навпіл.

3.Часник нарізати.

4.Викласти у дволітрові банки кріп, часник, лавровий лист, перець горошком та кабачки.

5.Приготувати маринад додавши в окріп цукор та сіль та перемішавши до розчинення.

6.Додати оцет, кетчуп та перемішати.

7.Залити кабачки гарячим маринадом та закатати банки.

8.Або ж залишити кабачки у маринаді при кімнатній температурі на пару годин та можна куштувати.