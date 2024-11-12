Перец получится сытным и сочным: чем его нафаршировать (видео)
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Быстро и просто
Фаршированный перец – вкусное и питательное блюдо, которое идеально подойдет для обеда. Для его приготовления требуется совсем немного продуктов. Основными ингредиентами начинки являются мясо и рис, а овощи помогают сохранить сочность и делают блюдо еще вкуснее.
Рецепт приготовления сочного фаршированного перца был опубликован на Instagram-странице "makarchuk_food". Для томатного соуса автор рецепта рекомендует использовать домашний томатный сок.
Как вкусно нафаршировать перец
Ингредиенты:
- перец – 10 шт.;
- мясо – 500 г;
- рис – 150 г (залить кипятком);
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- помидоры – 100 г или томатный соус;
- соль – по вкусу;
- аджика сухая или специи – 1 ст. л.;
- сметана – 100 г;
- томатный соус – 150 мл;
- вода – 300 мл;
Способ приготовления:
1.Рис залить кипятком, оставить на несколько минут.
2.Мясо нарезать кубиками и выложить жариться на сковороду.
3. Когда выпарится вода, добавить лук, морковь и нарезанные помидоры.
4. Все протушить минут 10.
5.Добавить сметану и соль, специи по вкусу.
6. Все перемешать и протушить еще минут 10.
7.Добавить готовое поджаренное мясо к рису, который предварительно нужно сцедить.
8.Все перемешать.
9.Нафаршировать очищенные перцы.
10.Кетчуп (лучше домашний) растворить в стакане воды.
11.Залить этим перцы.
12.Сначала довести до кипения на плите.
13. После этого поставить в духовку на полтора часа.