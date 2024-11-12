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Перец получится сытным и сочным: чем его нафаршировать (видео)

Автор
Мария Швец
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Вкусные, яркие, сытные
Вкусные, яркие, сытные. Фото 1000.menu

Быстро и просто

Фаршированный перец – вкусное и питательное блюдо, которое идеально подойдет для обеда. Для его приготовления требуется совсем немного продуктов. Основными ингредиентами начинки являются мясо и рис, а овощи помогают сохранить сочность и делают блюдо еще вкуснее.

Рецепт приготовления сочного фаршированного перца был опубликован на Instagram-странице "makarchuk_food". Для томатного соуса автор рецепта рекомендует использовать домашний томатный сок.

Как вкусно нафаршировать перец

Ингредиенты:

  • перец – 10 шт.;
  • мясо – 500 г;
  • рис – 150 г (залить кипятком);
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • помидоры – 100 г или томатный соус;
  • соль – по вкусу;
  • аджика сухая или специи – 1 ст. л.;
  • сметана – 100 г;
  • томатный соус – 150 мл;
  • вода – 300 мл;

Способ приготовления:

1.Рис залить кипятком, оставить на несколько минут.

2.Мясо нарезать кубиками и выложить жариться на сковороду.

3. Когда выпарится вода, добавить лук, морковь и нарезанные помидоры.

4. Все протушить минут 10.

5.Добавить сметану и соль, специи по вкусу.

6. Все перемешать и протушить еще минут 10.

7.Добавить готовое поджаренное мясо к рису, который предварительно нужно сцедить.

8.Все перемешать.

9.Нафаршировать очищенные перцы.

10.Кетчуп (лучше домашний) растворить в стакане воды.

11.Залить этим перцы.

12.Сначала довести до кипения на плите.

13. После этого поставить в духовку на полтора часа.

Теги:
#Мясо #Перец #Злак #Готовим дома