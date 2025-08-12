Закуска з кабачків "з грузинським характером", що підкорює з першої ложки: соковитий смак літа в кожній банці (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходять неймовірно смачними
Кабачок — це один із найуніверсальніших овочів на літньому столі. Його ніжна текстура та нейтральний смак дозволяють експериментувати без обмежень: запікати, тушкувати, смажити, фарширувати, додавати в салати, або ж робити з нього хрумкі "сендвічі" з сирною начинкою.
Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш цікавий варіант — пікантну закуску з кабачків, яка точно здивує характером: із прянощами, соусом і легкою кислинкою. Вона чудово смакує і гарячою, і холодною, а ще чудово зберігається в банках — отже, стане ідеальним доповненням до сімейної вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".
Як приготувати закуску з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 3 кг;
- часник – 1 головка;
- цукор – 150 г;
- сіль – 1 ст. л.;
- перець чорний мелений – 1 ст. л.;
- соус сацебелі – 485 г;
- олія – 100 мл;
- оцет 9% – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Помити та обсушити кабачки.
- Нарізати їх півкільцями завтовшки 5–7 мм.
- Перекласти кабачки в каструлю та додати подрібнений часник, сіль, цукор, перець, сацебелі й олію.
- Поставити каструлю на середній вогонь і тушкувати, періодично помішуючи, протягом 30 хвилин.
- Додати оцет, обережно перемішати і варити ще 10 хвилин.
- Розкласти гарячу закуску в стерильні сухі банки, закрити кришками та залишити остигати.