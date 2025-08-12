Закуска з кабачків "з грузинським характером", що підкорює з першої ложки: соковитий смак літа в кожній банці (відео)

Рус

Закуска з кабачків "з грузинським характером", що підкорює з першої ложки: соковитий смак літа в кожній банці

Марія Швець
Закуска, яку зметуть зі столу першою
Виходять неймовірно смачними

Кабачок — це один із найуніверсальніших овочів на літньому столі. Його ніжна текстура та нейтральний смак дозволяють експериментувати без обмежень: запікати, тушкувати, смажити, фарширувати, додавати в салати, або ж робити з нього хрумкі "сендвічі" з сирною начинкою.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш цікавий варіант — пікантну закуску з кабачків, яка точно здивує характером: із прянощами, соусом і легкою кислинкою. Вона чудово смакує і гарячою, і холодною, а ще чудово зберігається в банках — отже, стане ідеальним доповненням до сімейної вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nekrasovakitchen".

Як приготувати закуску з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки – 3 кг;
  • часник – 1 головка;
  • цукор – 150 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • перець чорний мелений – 1 ст. л.;
  • соус сацебелі – 485 г;
  • олія – 100 мл;
  • оцет 9% – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помити та обсушити кабачки.
  2. Нарізати їх півкільцями завтовшки 5–7 мм.
  3. Перекласти кабачки в каструлю та додати подрібнений часник, сіль, цукор, перець, сацебелі й олію.
  4. Поставити каструлю на середній вогонь і тушкувати, періодично помішуючи, протягом 30 хвилин.
  5. Додати оцет, обережно перемішати і варити ще 10 хвилин.
  6. Розкласти гарячу закуску в стерильні сухі банки, закрити кришками та залишити остигати.
