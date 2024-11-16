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Достойный конкурент "Оливье": любимый салат "Днестр" (видео)

Автор
Мария Дума
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Этот салат очень прост в приготовлении
Этот салат очень прост в приготовлении. Фото shuba.life

Для многих это любимое блюдо

Праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный холодец. Теперь делимся рецептом замечательного салата, который может легко заменить на праздничном столе все "Оливье" и "Шубы".

Он подходит как для застолья, так и для повседневного обеда или ужина. Продукты для него требуются самые простые. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Просто и вкусно".

Ингредиенты:

  • капуста (средняя) — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • консервированный горошек — 400 г
  • вареная колбаса — 300 г
  • майонез (67%) — 3 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Одну капусту среднего размера мелко шинкуем.
  2. Нашинкованную капусту выкладываем в глубокую миску. Мелко нарезаем лук и добавляем его в капусту.
  3. Вареную колбасу нарезаем квадратиками.
  4. Консервированный горошек отбрасываем на сито и даем стечь лишней жидкости. Добавляем его в миску, солим и перчим.
  5. Все это заправляем майонезом. В процессе вымешивания может оказаться, что нужно добавить еще майонезу.

Этот салат очень прост в приготовлении, и очень вкусен. А если ищете рецепт основного блюда на праздничный стол, мы рассказывали, как приготовить аппетитные крученики с яблочной начинкой.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска