Достойный конкурент "Оливье": любимый салат "Днестр" (видео)

Для многих это любимое блюдо

Праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный холодец. Теперь делимся рецептом замечательного салата, который может легко заменить на праздничном столе все "Оливье" и "Шубы".

Он подходит как для застолья, так и для повседневного обеда или ужина. Продукты для него требуются самые простые. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Просто и вкусно".

Ингредиенты:

капуста (средняя) — 1 шт

лук — 1 шт

консервированный горошек — 400 г

вареная колбаса — 300 г

майонез (67%) — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Одну капусту среднего размера мелко шинкуем. Нашинкованную капусту выкладываем в глубокую миску. Мелко нарезаем лук и добавляем его в капусту. Вареную колбасу нарезаем квадратиками. Консервированный горошек отбрасываем на сито и даем стечь лишней жидкости. Добавляем его в миску, солим и перчим. Все это заправляем майонезом. В процессе вымешивания может оказаться, что нужно добавить еще майонезу.

Этот салат очень прост в приготовлении, и очень вкусен. А если ищете рецепт основного блюда на праздничный стол, мы рассказывали, как приготовить аппетитные крученики с яблочной начинкой.