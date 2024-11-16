Достойный конкурент "Оливье": любимый салат "Днестр" (видео)
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Для многих это любимое блюдо
Праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный холодец. Теперь делимся рецептом замечательного салата, который может легко заменить на праздничном столе все "Оливье" и "Шубы".
Он подходит как для застолья, так и для повседневного обеда или ужина. Продукты для него требуются самые простые. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Просто и вкусно".
Ингредиенты:
- капуста (средняя) — 1 шт
- лук — 1 шт
- консервированный горошек — 400 г
- вареная колбаса — 300 г
- майонез (67%) — 3 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Одну капусту среднего размера мелко шинкуем.
- Нашинкованную капусту выкладываем в глубокую миску. Мелко нарезаем лук и добавляем его в капусту.
- Вареную колбасу нарезаем квадратиками.
- Консервированный горошек отбрасываем на сито и даем стечь лишней жидкости. Добавляем его в миску, солим и перчим.
- Все это заправляем майонезом. В процессе вымешивания может оказаться, что нужно добавить еще майонезу.
Этот салат очень прост в приготовлении, и очень вкусен. А если ищете рецепт основного блюда на праздничный стол, мы рассказывали, как приготовить аппетитные крученики с яблочной начинкой.