Пока есть тыква, приготовьте эту яркую закуску: ароматная вкуснятина за несколько минут (видео)

Вкусы в этом блюде прекрасно сочетаются

Легкие блюда могут быть перекусом или дополнением к трапезе. Мы рассказывали, как можно вкусно приготовить капусту. Теперь делимся рецептом вкуснейшего горячего перекуса, который стоит приготовить, пока сезонные тыквы самые вкусные.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником nata.cooking. По словам автора видео, это блюдо понравится даже тем, кто не является большим фанатом тыквы.

Ингредиенты:

тыква

сыр с голубой плесенью

оливковое масло

соль, перец, тимьян и розмарин

грецкие орехи

мед

Способ приготовления:

Тыкву делим пополам и убираем семена. Также чистим от кожуры и нарезаем мякоть ломтиками толщиной 1-2 сантиметра. Полученные чистые ломтики перекладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Тыкву поливаем оливковым маслом, добавляем специи и травы. Ставим форму с тыквой в разогретую духовку. При 180 С время приготовления ориентировочно составляет 20-25 минут, но ориентируйтесь на свою тыкву. Когда тыква станет мягкой, достаем ее. Выкладываем сверху сыр и посыпаем очищенными орехами. Возвращаем форму в духовку и допекаем все вместе примерно 10-15 минут. Готовую закуску по желанию поливаем медом.

Сочетание вкусов тыквы, сыра и орехов просто непревзойденное. А если ищете более сытное блюдо, обратите внимание на рецепт сытного супа с колбасками.