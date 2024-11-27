Для цього печива не потрібно жодного яйця: рецепт смакоти, яку можна класти в подарунки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт смачного святкового печива
Домашні солодощі не обов’язково повинні бути дорогими та складними. Ми ділились рецептом простого яблучного "Наполеону". Тепер розповідаємо, як приготувати ніжне печиво, яке можна класти в подарунки.
Воно дуже красиве, навіть більше схоже на цукерки, ніж на печиво. І надзвичайно смачне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.
Інгредієнти:
- масло вершкове — 120 г
- цукрова пудра — 50 г
- сіль — дрібка
- сметана — 40 г
- горіх — 40 г
- крохмаль — 30 г
- борошно пшеничне — 200/220 г
- ванілін — дрібка
- розпушувач — 7 г
- шоколад — 150 г
Додатково:
- олія — 10 г
- горіх — 35-40 г
Спосіб приготування:
- Масло вершкове кімнатної температури з’єднуємо з цукровою пудрою та дрібкою солі. Не збиваємо, просто перетираємо до однорідної маси. Додаємо сметану та подрібнені горіхи.
- Просіюємо в майбутнє тісто борошно та додаємо ванілін. Замішуємо тісто, поєднуючи інгредієнти. Застеляємо деко пергаментом.
- Тісто ділимо на маленькі кульки та викладаємо їх на деко. У режимі конвекція випікаємо печиво 30-35 хвилин при температурі 160°. Охолоджуємо печиво до кімнатної температури.
- Поки воно охолоджується, розтоплюємо шоколад. Додаємо до нього рослинну олію — щоб на печиві шоколад не тріскався. Додаємо подрібнені горіхи. Поливаємо печиво цим шоколадом з горіхом і даємо йому застигнути.
Печиво надзвичайно ніжне і дуже смачне. Також ми розповідали, як приготувати вдома красивий тортик "Вишня під снігом".