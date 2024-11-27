Для цього печива не потрібно жодного яйця: рецепт смакоти, яку можна класти в подарунки (відео)

Рецепт смачного святкового печива

Домашні солодощі не обов’язково повинні бути дорогими та складними. Ми ділились рецептом простого яблучного "Наполеону". Тепер розповідаємо, як приготувати ніжне печиво, яке можна класти в подарунки.

Воно дуже красиве, навіть більше схоже на цукерки, ніж на печиво. І надзвичайно смачне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти:

масло вершкове — 120 г

цукрова пудра — 50 г

сіль — дрібка

сметана — 40 г

горіх — 40 г

крохмаль — 30 г

борошно пшеничне — 200/220 г

ванілін — дрібка

розпушувач — 7 г

шоколад — 150 г

Додатково:

олія — 10 г

горіх — 35-40 г

Спосіб приготування:

Масло вершкове кімнатної температури з’єднуємо з цукровою пудрою та дрібкою солі. Не збиваємо, просто перетираємо до однорідної маси. Додаємо сметану та подрібнені горіхи. Просіюємо в майбутнє тісто борошно та додаємо ванілін. Замішуємо тісто, поєднуючи інгредієнти. Застеляємо деко пергаментом. Тісто ділимо на маленькі кульки та викладаємо їх на деко. У режимі конвекція випікаємо печиво 30-35 хвилин при температурі 160°. Охолоджуємо печиво до кімнатної температури. Поки воно охолоджується, розтоплюємо шоколад. Додаємо до нього рослинну олію — щоб на печиві шоколад не тріскався. Додаємо подрібнені горіхи. Поливаємо печиво цим шоколадом з горіхом і даємо йому застигнути.

Печиво надзвичайно ніжне і дуже смачне. Також ми розповідали, як приготувати вдома красивий тортик "Вишня під снігом".