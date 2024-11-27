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Для цього печива не потрібно жодного яйця: рецепт смакоти, яку можна класти в подарунки (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Це печиво на вигляд, як цукерки
Це печиво на вигляд, як цукерки. Фото Катерина Тарасенко

Рецепт смачного святкового печива

Домашні солодощі не обов’язково повинні бути дорогими та складними. Ми ділились рецептом простого яблучного "Наполеону". Тепер розповідаємо, як приготувати ніжне печиво, яке можна класти в подарунки.

Воно дуже красиве, навіть більше схоже на цукерки, ніж на печиво. І надзвичайно смачне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти:

  • масло вершкове — 120 г
  • цукрова пудра — 50 г
  • сіль — дрібка
  • сметана — 40 г
  • горіх — 40 г
  • крохмаль — 30 г
  • борошно пшеничне — 200/220 г
  • ванілін — дрібка
  • розпушувач — 7 г
  • шоколад — 150 г

Додатково:

  • олія — 10 г
  • горіх — 35-40 г

Спосіб приготування:

  1. Масло вершкове кімнатної температури з’єднуємо з цукровою пудрою та дрібкою солі. Не збиваємо, просто перетираємо до однорідної маси. Додаємо сметану та подрібнені горіхи.
  2. Просіюємо в майбутнє тісто борошно та додаємо ванілін. Замішуємо тісто, поєднуючи інгредієнти. Застеляємо деко пергаментом.
  3. Тісто ділимо на маленькі кульки та викладаємо їх на деко. У режимі конвекція випікаємо печиво 30-35 хвилин при температурі 160°. Охолоджуємо печиво до кімнатної температури.
  4. Поки воно охолоджується, розтоплюємо шоколад. Додаємо до нього рослинну олію — щоб на печиві шоколад не тріскався. Додаємо подрібнені горіхи. Поливаємо печиво цим шоколадом з горіхом і даємо йому застигнути.

Печиво надзвичайно ніжне і дуже смачне. Також ми розповідали, як приготувати вдома красивий тортик "Вишня під снігом".

Теги:
#Рецепт #Печиво #Солодощі #Шоколад #Різдво