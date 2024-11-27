Для этого печенья не нужно ни одного яйца: рецепт вкуснятины, которую можно класть в подарки (видео)
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Рецепт вкусного праздничного печенья
Домашние сладости не обязательно должны быть дорогими и сложными. Мы делились рецептом простого яблочного "Наполеона". Теперь рассказываем, как приготовить нежное печенье, которое можно класть в подарки.
Оно очень красиво, даже больше похоже на конфеты, чем на печенье. И очень вкусное. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко.
Ингредиенты:
- масло сливочное — 120 г
- сахарная пудра — 50 г
- соль — щепотка
- сметана — 40 г
- орех — 40 г
- крахмал — 30 г
- мука пшеничная — 200/220 г
- ванилин.
- разрыхлитель — 7 г
- шоколад — 150 г
Дополнительно:
- масло — 10 г
- орех — 35-40 г
Способ приготовления:
- Масло сливочное комнатной температуры соединяем с сахарной пудрой и щепоткой соли. Не взбиваем, просто перетираем до однородной массы. Добавляем сметану и размельченные орехи.
- Просеиваем в будущее тесто муку и добавляем ванилин. Замешиваем тесто, совмещая ингредиенты. Застилаем противень пергаментом.
- Тесто делим на маленькие шарики и выкладываем их на противень. В режиме конвекции выпекаем печенье 30-35 минут при температуре 160°. Охлаждаем печенье до комнатной температуры.
- Пока оно охлаждается, растапливаем шоколад. Добавляем к нему растительное масло – чтобы на печенье шоколад не трескался. Добавляем измельченные орехи. Полим печенье этим шоколадом с орехом и даем ему застыть.
Печенье очень нежное и очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить дома красивый тортик "Вишня под снегом".