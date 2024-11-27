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Для этого печенья не нужно ни одного яйца: рецепт вкуснятины, которую можно класть в подарки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Это печенье с виду, как конфеты
Это печенье с виду, как конфеты. Фото Катерина Тарасенко

Рецепт вкусного праздничного печенья

Домашние сладости не обязательно должны быть дорогими и сложными. Мы делились рецептом простого яблочного "Наполеона". Теперь рассказываем, как приготовить нежное печенье, которое можно класть в подарки.

Оно очень красиво, даже больше похоже на конфеты, чем на печенье. И очень вкусное. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты:

  • масло сливочное — 120 г
  • сахарная пудра — 50 г
  • соль — щепотка
  • сметана — 40 г
  • орех — 40 г
  • крахмал — 30 г
  • мука пшеничная — 200/220 г
  • ванилин.
  • разрыхлитель — 7 г
  • шоколад — 150 г

Дополнительно:

  • масло — 10 г
  • орех — 35-40 г

Способ приготовления:

  1. Масло сливочное комнатной температуры соединяем с сахарной пудрой и щепоткой соли. Не взбиваем, просто перетираем до однородной массы. Добавляем сметану и размельченные орехи.
  2. Просеиваем в будущее тесто муку и добавляем ванилин. Замешиваем тесто, совмещая ингредиенты. Застилаем противень пергаментом.
  3. Тесто делим на маленькие шарики и выкладываем их на противень. В режиме конвекции выпекаем печенье 30-35 минут при температуре 160°. Охлаждаем печенье до комнатной температуры.
  4. Пока оно охлаждается, растапливаем шоколад. Добавляем к нему растительное масло – чтобы на печенье шоколад не трескался. Добавляем измельченные орехи. Полим печенье этим шоколадом с орехом и даем ему застыть.

Печенье очень нежное и очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить дома красивый тортик "Вишня под снегом".

Теги:
#Рецепт #Печенье #Сладости #Шоколад #Рождество