Для этого печенья не нужно ни одного яйца: рецепт вкуснятины, которую можно класть в подарки (видео)

Рецепт вкусного праздничного печенья

Домашние сладости не обязательно должны быть дорогими и сложными. Мы делились рецептом простого яблочного "Наполеона". Теперь рассказываем, как приготовить нежное печенье, которое можно класть в подарки.

Оно очень красиво, даже больше похоже на конфеты, чем на печенье. И очень вкусное. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты:

масло сливочное — 120 г

сахарная пудра — 50 г

соль — щепотка

сметана — 40 г

орех — 40 г

крахмал — 30 г

мука пшеничная — 200/220 г

ванилин.

разрыхлитель — 7 г

шоколад — 150 г

Дополнительно:

масло — 10 г

орех — 35-40 г

Способ приготовления:

Масло сливочное комнатной температуры соединяем с сахарной пудрой и щепоткой соли. Не взбиваем, просто перетираем до однородной массы. Добавляем сметану и размельченные орехи. Просеиваем в будущее тесто муку и добавляем ванилин. Замешиваем тесто, совмещая ингредиенты. Застилаем противень пергаментом. Тесто делим на маленькие шарики и выкладываем их на противень. В режиме конвекции выпекаем печенье 30-35 минут при температуре 160°. Охлаждаем печенье до комнатной температуры. Пока оно охлаждается, растапливаем шоколад. Добавляем к нему растительное масло – чтобы на печенье шоколад не трескался. Добавляем измельченные орехи. Полим печенье этим шоколадом с орехом и даем ему застыть.

Печенье очень нежное и очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить дома красивый тортик "Вишня под снегом".