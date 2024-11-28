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Смачно та ситно: простий та ароматний суп, яким наїсться вся сім’я (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитний супчик на кожен день
Апетитний супчик на кожен день. Фото Катерина Тарасенко

Як приготувати суп з галушками

Є чимало супів, які допоможуть вам урізноманітнити ваше щоденне меню. Ми ділились рецептом сирного супу з ковбасками. Тепер розповідаємо, як приготувати українську страву з галушками.

Це дуже смачний суп, який можна приготувати для своєї родини на обід чи вечерю. Галушки роблять його особливо ситним, тож наїдяться усі — як дорослі, так і діти. Як його приготувати, на своєму ютуб-каналі розповіла кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти:

  • Олія для смаження – 2-3 ст. л.
  • М’ясо (будь-яке за вашим смаком) – 300 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Картопля – 2 шт.
  • Томатне пюре – 130 г
  • Сіль, перець
  • Зелень
  • Вода – 1,5-2 л

Для галушок:

  • Борошно – 120 г
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Сода – 1 г
  • Кефір (теплий) – 80 г

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте олію в каструлі. Додайте нарізану цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додайте м’ясо і обсмажте до рум’яної скоринки. Потім додайте картоплю, нарізану кубиками.
  2. Додайте томатне пюре, сіль, перець до смаку і перемішайте. Залийте водою і доведіть до кипіння.
  3. Для галушок змішайте борошно, сіль, соду і теплий кефір до утворення тіста. Це можна зробити, поки суп вариться. Поділіть тісто дві частини і сформуйте з них "ковбаски", які, в свою чергу, поріжте на акуратні "подушечки". Або ж просто відщипуйте невеликі шматочки тіста і формуйте галушки.
  4. Додайте галушки в киплячий суп і варіть 7-12 хвилин до готовності. Готовий суп приправте свіжою зеленню і подавайте гарячим.

Ця страва дуже смачна, з духом традицій та деякими сучасними нововеденнями — як от, додавання томатного пюре. Можна не додавати м’ясо, і тоді суп буде пісним, але не менш смачним. Якщо шукаєте пісні рецепти, зверніть увагу на запечену капусту в маринаді.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Суп #Тісто