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Вкусно и сытно: простой и ароматный суп, которым наестся вся семья (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитный супчик на каждый день
Аппетитный супчик на каждый день. Фото Катерина Тарасенко

Как приготовить суп с галушками

Есть много супов, которые помогут вам разнообразить ваше ежедневное меню. Мы делились рецептом сырного супа с колбасками. Теперь рассказываем, как приготовить украинское блюдо с галушками.

Это вкусный суп, который можно приготовить для своей семьи на обед или ужин. Галушки из теста делают его особенно сытным, поэтому наедятся все — как взрослые, так и дети. Как его приготовить, на своем ютуб-канале рассказала кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты:

  • Масло для жарки – 2-3 ст. л.
  • Мясо (любое по вашему вкусу) – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Томатное пюре – 130 г
  • Соль, перец
  • Зелень
  • Вода – 1,5-2 л

Для галушек:

  • Мука – 120 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сода – 1 г
  • Кефир (теплый) – 80 г

Способ приготовления:

  1. Разогрейте растительное масло в кастрюле. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте мясо и обжарьте в румяной корочке. Затем добавьте картофель, нарезанный кубиками.
  2. Добавьте томатное пюре, соль, перец по вкусу и перемешайте. Залейте водой и доведите до кипения.
  3. Для галушок смешайте муку, соль, соду и теплый кефир до образования теста. Это можно сделать, пока суп варится. Разделите тесто две части и сформуйте из них "колбаски", которые, в свою очередь, порежьте на аккуратные "подушечки". Или просто отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте галушки.
  4. Добавьте их в кипящий суп и варите 7-12 минут до готовности. Готовый суп приправьте свежей зеленью и подавайте горячим.

Это блюдо очень вкусное, с духом традиций и некоторыми современными нововведениями — например, добавление томатного пюре. Можно не добавлять мясо, и тогда суп будет постным, но не менее вкусным. Если вы ищете постные рецепты, обратите внимание на запеченную капусту в маринаде.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Суп #Тесто