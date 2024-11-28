Вкусно и сытно: простой и ароматный суп, которым наестся вся семья (видео)
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Как приготовить суп с галушками
Есть много супов, которые помогут вам разнообразить ваше ежедневное меню. Мы делились рецептом сырного супа с колбасками. Теперь рассказываем, как приготовить украинское блюдо с галушками.
Это вкусный суп, который можно приготовить для своей семьи на обед или ужин. Галушки из теста делают его особенно сытным, поэтому наедятся все — как взрослые, так и дети. Как его приготовить, на своем ютуб-канале рассказала кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.
Ингредиенты:
- Масло для жарки – 2-3 ст. л.
- Мясо (любое по вашему вкусу) – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Томатное пюре – 130 г
- Соль, перец
- Зелень
- Вода – 1,5-2 л
Для галушек:
- Мука – 120 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сода – 1 г
- Кефир (теплый) – 80 г
Способ приготовления:
- Разогрейте растительное масло в кастрюле. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте мясо и обжарьте в румяной корочке. Затем добавьте картофель, нарезанный кубиками.
- Добавьте томатное пюре, соль, перец по вкусу и перемешайте. Залейте водой и доведите до кипения.
- Для галушок смешайте муку, соль, соду и теплый кефир до образования теста. Это можно сделать, пока суп варится. Разделите тесто две части и сформуйте из них "колбаски", которые, в свою очередь, порежьте на аккуратные "подушечки". Или просто отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте галушки.
- Добавьте их в кипящий суп и варите 7-12 минут до готовности. Готовый суп приправьте свежей зеленью и подавайте горячим.
Это блюдо очень вкусное, с духом традиций и некоторыми современными нововведениями — например, добавление томатного пюре. Можно не добавлять мясо, и тогда суп будет постным, но не менее вкусным. Если вы ищете постные рецепты, обратите внимание на запеченную капусту в маринаде.