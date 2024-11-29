Стане окрасою новорічного столу: як приготувати смачний горіховий торт (відео)
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Цим тортом ви можете потішити своїх рідних
До Різдва можна приготувати з дітками смачне традиційне німецьке печиво. А от на новорічний стіл — смачний горіховий торт з бісквітними коржами.
Щоб тісто вийшло пухким і повітряним, не знадобиться багато часу. Достатньо доповнити коржі ніжним кремом і покрити їх шоколадною глазур’ю. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "droboshevska_y".
Як приготувати горіховий торт
Інгредієнти для бісквіта:
- яйця – 4 шт.;
- цукор – 120 г;
- борошно – 115 г;
- розпушувач – 5 г;
- ванілін;
- волоські горіхи – 60 г;
- сіль – дрібка;
Інгредієнти для крему:
- вершковий сир – 250 г;
- варене згущене молоко – 300 г;
- сметана – 50 г;
- шоколад – 90 г;
- молоко – 30 г;
- волоський горіх – 40 г;
- молоко для просочування бісквіта.
Спосіб приготування:
1.Очищені горіхи підсмажити за температури 180 градусів 15 хвилин. Потім трохи подрібнити їх.
2.Для приготування бісквіта відділити 4 білки від 4 жовтків.
3.Білки з дрібкою солі збити до твердих піків, поступово додаючи цукор та ванілін.
4.Коли меренга буде готова, ввести по 1 жовтку і ще трохи збити.
5.До цієї суміші додати борошно та розпушувач, обережно перемішати все до однорідності.
6.Додати більшу частину горіхів і перемішати.
7.Перелити суміш у форму та випікати 20-25 хвилин за температури 160 градусів. Готовий, охолоджений бісквіт розрізати на 3 коржі.
8.Для крему з’єднати вершковий сир, сметану та варене згущене молоко. Збити до однорідності.
9.Зібрати торт: корж, просочити його молоком, потім крем, знову корж, просочити його молоком, крем, ще корж, просочити його молоком і знову крем.
10.Розтопити шоколад з молоком, перемішати до однорідності і ним полити торт, посипати горіхами.