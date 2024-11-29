Стане окрасою новорічного столу: як приготувати смачний горіховий торт (відео)

Цим тортом ви можете потішити своїх рідних

До Різдва можна приготувати з дітками смачне традиційне німецьке печиво. А от на новорічний стіл — смачний горіховий торт з бісквітними коржами.

Щоб тісто вийшло пухким і повітряним, не знадобиться багато часу. Достатньо доповнити коржі ніжним кремом і покрити їх шоколадною глазур’ю. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "droboshevska_y".

Як приготувати горіховий торт

Інгредієнти для бісквіта:

яйця – 4 шт.;

цукор – 120 г;

борошно – 115 г;

розпушувач – 5 г;

ванілін;

волоські горіхи – 60 г;

сіль – дрібка;

Інгредієнти для крему:

вершковий сир – 250 г;

варене згущене молоко – 300 г;

сметана – 50 г;

шоколад – 90 г;

молоко – 30 г;

волоський горіх – 40 г;

молоко для просочування бісквіта.

Спосіб приготування:

1.Очищені горіхи підсмажити за температури 180 градусів 15 хвилин. Потім трохи подрібнити їх.

2.Для приготування бісквіта відділити 4 білки від 4 жовтків.

3.Білки з дрібкою солі збити до твердих піків, поступово додаючи цукор та ванілін.

4.Коли меренга буде готова, ввести по 1 жовтку і ще трохи збити.

5.До цієї суміші додати борошно та розпушувач, обережно перемішати все до однорідності.

6.Додати більшу частину горіхів і перемішати.

7.Перелити суміш у форму та випікати 20-25 хвилин за температури 160 градусів. Готовий, охолоджений бісквіт розрізати на 3 коржі.

8.Для крему з’єднати вершковий сир, сметану та варене згущене молоко. Збити до однорідності.

9.Зібрати торт: корж, просочити його молоком, потім крем, знову корж, просочити його молоком, крем, ще корж, просочити його молоком і знову крем.

10.Розтопити шоколад з молоком, перемішати до однорідності і ним полити торт, посипати горіхами.