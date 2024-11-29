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Стане окрасою новорічного столу: як приготувати смачний горіховий торт (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Готувати легко та просто
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Цим тортом ви можете потішити своїх рідних

До Різдва можна приготувати з дітками смачне традиційне німецьке печиво. А от на новорічний стіл — смачний горіховий торт з бісквітними коржами.

Щоб тісто вийшло пухким і повітряним, не знадобиться багато часу. Достатньо доповнити коржі ніжним кремом і покрити їх шоколадною глазур’ю. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "droboshevska_y".

Як приготувати горіховий торт

Інгредієнти для бісквіта:

  • яйця – 4 шт.;
  • цукор – 120 г;
  • борошно – 115 г;
  • розпушувач – 5 г;
  • ванілін;
  • волоські горіхи – 60 г;
  • сіль – дрібка;

Інгредієнти для крему:

  • вершковий сир – 250 г;
  • варене згущене молоко – 300 г;
  • сметана – 50 г;
  • шоколад – 90 г;
  • молоко – 30 г;
  • волоський горіх – 40 г;
  • молоко для просочування бісквіта.

Спосіб приготування:

1.Очищені горіхи підсмажити за температури 180 градусів 15 хвилин. Потім трохи подрібнити їх.

2.Для приготування бісквіта відділити 4 білки від 4 жовтків.

3.Білки з дрібкою солі збити до твердих піків, поступово додаючи цукор та ванілін.

4.Коли меренга буде готова, ввести по 1 жовтку і ще трохи збити.

5.До цієї суміші додати борошно та розпушувач, обережно перемішати все до однорідності.

6.Додати більшу частину горіхів і перемішати.

7.Перелити суміш у форму та випікати 20-25 хвилин за температури 160 градусів. Готовий, охолоджений бісквіт розрізати на 3 коржі.

8.Для крему з’єднати вершковий сир, сметану та варене згущене молоко. Збити до однорідності.

9.Зібрати торт: корж, просочити його молоком, потім крем, знову корж, просочити його молоком, крем, ще корж, просочити його молоком і знову крем.

10.Розтопити шоколад з молоком, перемішати до однорідності і ним полити торт, посипати горіхами.

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#Торт #Горіхи #Готуємо вдома