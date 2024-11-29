Станет украшением новогоднего стола: как приготовить вкусный ореховый торт (видео)

Этим тортом вы можете порадовать своих родных

К Рождеству можно приготовить с детьми вкусное традиционное немецкое печенье. А вот на новогодний стол – вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками.

Чтобы тесто получилось пышным и воздушным, не потребуется много времени. Достаточно дополнить лепешки нежным кремом и покрыть их шоколадной глазурью. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "droboshevska_y".

Как приготовить ореховый торт

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 4 шт.;

сахар – 120 г;

мука – 115 г;

разрыхлитель – 5 г;

ванилин;

грецкие орехи – 60 г;

соль – щепотка;

Ингредиенты для крема:

сливочный творог – 250 г;

вареное сгущенка – 300 г;

сметана – 50 г;

шоколад – 90 г;

молоко – 30 г;

грецкий орех – 40 г;

молоко для утечки бисквита.

Способ приготовления:

1.Очищенные орехи поджарить при температуре 180 градусов 15 минут. Затем немного измельчить их.

2.Для приготовления бисквита отделить 4 белка от 4 желтков.

3.Белки с щепоткой соли взбить до твердых пиков, постепенно добавляя сахар и ванилин.

4.Когда меренга будет готова, ввести по 1 желтку и еще немного взбить.

5.К этой смеси добавить муку и разрыхлитель, осторожно перемешать все до однородности.

6.Добавить большую часть орехов и перемешать.

7.Перелить смесь в форму и выпекать 20-25 минут при температуре 160 градусов. Готовый, охлажденный бисквит разрезать на 3 коржа.

8.Для крема соединить сливочный сыр, сметану и вареную сгущенку. Сбить до однородности.

9.Собрать торт: корж, пропитать его молоком, затем крем, снова корж, пропитать его молоком, крем, еще корж, пропитать его молоком и снова крем.

10.Растопить шоколад с молоком, перемешать до однородности и полить им торт, посыпать орехами.