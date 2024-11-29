Станет украшением новогоднего стола: как приготовить вкусный ореховый торт (видео)
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Этим тортом вы можете порадовать своих родных
К Рождеству можно приготовить с детьми вкусное традиционное немецкое печенье. А вот на новогодний стол – вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками.
Чтобы тесто получилось пышным и воздушным, не потребуется много времени. Достаточно дополнить лепешки нежным кремом и покрыть их шоколадной глазурью. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "droboshevska_y".
Как приготовить ореховый торт
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 120 г;
- мука – 115 г;
- разрыхлитель – 5 г;
- ванилин;
- грецкие орехи – 60 г;
- соль – щепотка;
Ингредиенты для крема:
- сливочный творог – 250 г;
- вареное сгущенка – 300 г;
- сметана – 50 г;
- шоколад – 90 г;
- молоко – 30 г;
- грецкий орех – 40 г;
- молоко для утечки бисквита.
Способ приготовления:
1.Очищенные орехи поджарить при температуре 180 градусов 15 минут. Затем немного измельчить их.
2.Для приготовления бисквита отделить 4 белка от 4 желтков.
3.Белки с щепоткой соли взбить до твердых пиков, постепенно добавляя сахар и ванилин.
4.Когда меренга будет готова, ввести по 1 желтку и еще немного взбить.
5.К этой смеси добавить муку и разрыхлитель, осторожно перемешать все до однородности.
6.Добавить большую часть орехов и перемешать.
7.Перелить смесь в форму и выпекать 20-25 минут при температуре 160 градусов. Готовый, охлажденный бисквит разрезать на 3 коржа.
8.Для крема соединить сливочный сыр, сметану и вареную сгущенку. Сбить до однородности.
9.Собрать торт: корж, пропитать его молоком, затем крем, снова корж, пропитать его молоком, крем, еще корж, пропитать его молоком и снова крем.
10.Растопить шоколад с молоком, перемешать до однородности и полить им торт, посыпать орехами.