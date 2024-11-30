З'їдять до останньої крихти: цей гавайський салат неодмінно сподобається гостям

Прикрасить собою будь-яке застілля

До новорічного столу можна приготувати не лише звичні усім "Шубу" та "Олів'є", але й інші оригінальні закуски. Зокрема салат "Гавайські канікули" стане справжньою окрасою новорічного столу.

Готується страва дуже просто, але виходить смачною та ефектною. Рецептом смакоти з нами поділилися на сайті "cookpad".

Як приготувати салат "Гавайська насолода"

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

яйця – 4 шт.;

сир твердий – 100 г;

кукурудза консервована – 400 г;

майонез – 2-3 ст. л.;

консервований ананас;

чері – 4 шт.;

кріп – декілька гілочок;

Спосіб приготування:

1.Філе відварити або запекти, нарізати на шматочки.

2.Яйця зварити та порізати на квадратики.

3.Помідори розрізати навпіл.

4.Сир натерти на великій тертці.

5.Змішати всі інгредієнти та за допомогою кільця викласти салат на блюдо.

6.Зверху прикрасити зеленню.