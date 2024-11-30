Съедят до последней крошки: этот гавайский салат непременно понравится гостям
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Украсит собой любое застолье
К новогоднему столу можно приготовить не только привычные для всех "Шубу" и "Оливье", но и другие оригинальные закуски. В частности салат "Гавайские каникулы" станет настоящим украшением новогоднего стола.
Готовится блюдо очень просто, но получается вкусным и эффектным. Рецептом вкусности с нами поделились на сайте cookpad.
Как приготовить салат "Гавайское наслаждение"
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- яйца – 4 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- кукуруза консервированная – 400 г;
- майонез – 2-3 ст.
- консервированный ананас;
- черри – 4 шт.;
- укроп – несколько веточек;
Способ приготовления:
1.Филе отварить или запечь, нарезать на кусочки.
2.Яйца сварить и порезать на квадратики.
3.Помидоры разрезать пополам.
4. Сыр натереть на большой терке.
5.Смешать все ингредиенты и с помощью кольца выложить салат на блюдо.
6.Сверху украсить зеленью.