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Съедят до последней крошки: этот гавайский салат непременно понравится гостям

Автор
Мария Швец
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Простой, быстрый, оригинальный
Простой, быстрый, оригинальный. Фото 1000.menu

Украсит собой любое застолье

К новогоднему столу можно приготовить не только привычные для всех "Шубу" и "Оливье", но и другие оригинальные закуски. В частности салат "Гавайские каникулы" станет настоящим украшением новогоднего стола.

Готовится блюдо очень просто, но получается вкусным и эффектным. Рецептом вкусности с нами поделились на сайте cookpad.

Как приготовить салат "Гавайское наслаждение"

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • кукуруза консервированная – 400 г;
  • майонез – 2-3 ст.
  • консервированный ананас;
  • черри – 4 шт.;
  • укроп – несколько веточек;

Способ приготовления:

1.Филе отварить или запечь, нарезать на кусочки.

2.Яйца сварить и порезать на квадратики.

3.Помидоры разрезать пополам.

4. Сыр натереть на большой терке.

5.Смешать все ингредиенты и с помощью кольца выложить салат на блюдо.

6.Сверху украсить зеленью.

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#Салат #Закуска #Готовим дома