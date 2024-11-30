Съедят до последней крошки: этот гавайский салат непременно понравится гостям

Украсит собой любое застолье

К новогоднему столу можно приготовить не только привычные для всех "Шубу" и "Оливье", но и другие оригинальные закуски. В частности салат "Гавайские каникулы" станет настоящим украшением новогоднего стола.

Готовится блюдо очень просто, но получается вкусным и эффектным. Рецептом вкусности с нами поделились на сайте cookpad.

Как приготовить салат "Гавайское наслаждение"

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

яйца – 4 шт.;

сыр твердый – 100 г;

кукуруза консервированная – 400 г;

майонез – 2-3 ст.

консервированный ананас;

черри – 4 шт.;

укроп – несколько веточек;

Способ приготовления:

1.Филе отварить или запечь, нарезать на кусочки.

2.Яйца сварить и порезать на квадратики.

3.Помидоры разрезать пополам.

4. Сыр натереть на большой терке.

5.Смешать все ингредиенты и с помощью кольца выложить салат на блюдо.

6.Сверху украсить зеленью.