М’ясо та гарнір 2 в 1: приготуйте цю смачну страву для своєї сім'ї (відео)
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Смакує на обід та на вечерю
Хочете потішити родину чимось смачним, ситним і водночас простим у приготуванні? Зрази – це ідеальний варіант! Ця страва поєднує в собі ніжність картопляного тіста та насичений смак начинки з грибів, фаршу й овочів.
Зрази чудово підходять як для обіду, так і для затишної вечері в сімейному колі. А головне – їх можна легко адаптувати під свій смак, експериментуючи з начинками. Рецептом поділилась блогерка valerikiry у TikTok.
Інгредієнти:
- картопля 1 кг;
- яйце 1 шт;
- борошно 3 ст.л.;
- сіль за смаком;
- перець.
Начинка:
- гриби 300 г;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- фарш 300 г.
Як готувати зрази:
- Готуємо начинку: обсмажуємо цибулю з морквою, додаємо гриби. Смажимо до випаровування вологи.
- Додаємо фарш і тушкуємо до готовності, в кінці додаємо сіль та перець.
- Картоплю відварюємо в мундирі до готовності, чистимо і робимо з неї пюре. Додаємо яйце, сіль, перець, перемішуємо.
- Формуємо зрази, трошки присипаючи поверхню та руки борошном для зручності.
- Обсмажуємо зрази до готовності з двох сторін.
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