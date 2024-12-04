М’ясо та гарнір 2 в 1: приготуйте цю смачну страву для своєї сім'ї (відео)

Смакує на обід та на вечерю

Хочете потішити родину чимось смачним, ситним і водночас простим у приготуванні? Зрази – це ідеальний варіант! Ця страва поєднує в собі ніжність картопляного тіста та насичений смак начинки з грибів, фаршу й овочів.

Зрази чудово підходять як для обіду, так і для затишної вечері в сімейному колі. А головне – їх можна легко адаптувати під свій смак, експериментуючи з начинками. Рецептом поділилась блогерка valerikiry у TikTok.

Інгредієнти:

картопля 1 кг;

яйце 1 шт;

борошно 3 ст.л.;

сіль за смаком;

перець.

Начинка:

гриби 300 г;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

фарш 300 г.

Як готувати зрази:

Готуємо начинку: обсмажуємо цибулю з морквою, додаємо гриби. Смажимо до випаровування вологи. Додаємо фарш і тушкуємо до готовності, в кінці додаємо сіль та перець. Картоплю відварюємо в мундирі до готовності, чистимо і робимо з неї пюре. Додаємо яйце, сіль, перець, перемішуємо. Формуємо зрази, трошки присипаючи поверхню та руки борошном для зручності. Обсмажуємо зрази до готовності з двох сторін.

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