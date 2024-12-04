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М’ясо та гарнір 2 в 1: приготуйте цю смачну страву для своєї сім'ї (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смачні зрази з начинкою
Смачні зрази з начинкою. Фото Скріншот TikTok/@valerikiry, колаж "Телеграф"

Смакує на обід та на вечерю

Хочете потішити родину чимось смачним, ситним і водночас простим у приготуванні? Зрази – це ідеальний варіант! Ця страва поєднує в собі ніжність картопляного тіста та насичений смак начинки з грибів, фаршу й овочів.

Зрази чудово підходять як для обіду, так і для затишної вечері в сімейному колі. А головне – їх можна легко адаптувати під свій смак, експериментуючи з начинками. Рецептом поділилась блогерка valerikiry у TikTok.

Інгредієнти:

  • картопля 1 кг;
  • яйце 1 шт;
  • борошно 3 ст.л.;
  • сіль за смаком;
  • перець.

Начинка:

  • гриби 300 г;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • фарш 300 г.

Як готувати зрази:

  1. Готуємо начинку: обсмажуємо цибулю з морквою, додаємо гриби. Смажимо до випаровування вологи.
  2. Додаємо фарш і тушкуємо до готовності, в кінці додаємо сіль та перець.
  3. Картоплю відварюємо в мундирі до готовності, чистимо і робимо з неї пюре. Додаємо яйце, сіль, перець, перемішуємо.
  4. Формуємо зрази, трошки присипаючи поверхню та руки борошном для зручності.
  5. Обсмажуємо зрази до готовності з двох сторін.

Раніше ми ділились цікавим варіантом приготування салату "Шуба". Замість оселедця в ньому використовується м'ясо.

Теги:
#Рецепти #Картопля #Зрази #Готуємо вдома