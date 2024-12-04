Мясо и гарнир 2 в 1: приготовьте это вкусное блюдо для своей семьи (видео)
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Вкусно на обед и на ужин
Хотите порадовать семью чем-нибудь вкусным, сытным и одновременно простым в приготовлении? Зразы – это идеальный вариант! Это блюдо сочетает в себе нежность картофельного теста и вкус начинки из грибов, фарша и овощей.
Зразы отлично подходят как для обеда, так и для уютного ужина в семейном кругу. А главное – их можно легко адаптировать под свой вкус, экспериментируя с начинками. Рецептом поделилась блогер valerikiry в TikTok.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг;
- яйцо 1 шт;
- мука 3 ст.л.;
- соль по вкусу;
- перец черный молотый.
Начинка:
- грибы 300 г;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- фарш 300 г.
Как готовить зразы:
- Готовим начинку: обжариваем лук с морковью, добавляем грибы. Жарим до испарения влаги.
- Добавляем фарш и тушим до готовности, в конце добавляем соль и перец.
- Картошку отвариваем в мундире до готовности, чистим и делаем из нее пюре. Добавляем яйцо, соль, перец, перемешиваем.
- Формируем зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой для удобства.
- Обжариваем зразы до готовности с двух сторон.
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