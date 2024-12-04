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Мясо и гарнир 2 в 1: приготовьте это вкусное блюдо для своей семьи (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Вкусные зразы с начинкой
Вкусные зразы с начинкой. Фото Скриншот TikTok/@valerikiry, коллаж "Телеграф"

Вкусно на обед и на ужин

Хотите порадовать семью чем-нибудь вкусным, сытным и одновременно простым в приготовлении? Зразы – это идеальный вариант! Это блюдо сочетает в себе нежность картофельного теста и вкус начинки из грибов, фарша и овощей.

Зразы отлично подходят как для обеда, так и для уютного ужина в семейном кругу. А главное – их можно легко адаптировать под свой вкус, экспериментируя с начинками. Рецептом поделилась блогер valerikiry в TikTok.

Ингредиенты:

  • картофель 1 кг;
  • яйцо 1 шт;
  • мука 3 ст.л.;
  • соль по вкусу;
  • перец черный молотый.

Начинка:

  • грибы 300 г;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • фарш 300 г.

Как готовить зразы:

  1. Готовим начинку: обжариваем лук с морковью, добавляем грибы. Жарим до испарения влаги.
  2. Добавляем фарш и тушим до готовности, в конце добавляем соль и перец.
  3. Картошку отвариваем в мундире до готовности, чистим и делаем из нее пюре. Добавляем яйцо, соль, перец, перемешиваем.
  4. Формируем зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой для удобства.
  5. Обжариваем зразы до готовности с двух сторон.

Раньше мы делились интересным вариантом приготовления салата "Шуба". Вместо сельди в нем используется мясо.

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#Рецепты #Картофель #Зразы #Готовим дома