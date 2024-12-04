Мясо и гарнир 2 в 1: приготовьте это вкусное блюдо для своей семьи (видео)

Вкусно на обед и на ужин

Хотите порадовать семью чем-нибудь вкусным, сытным и одновременно простым в приготовлении? Зразы – это идеальный вариант! Это блюдо сочетает в себе нежность картофельного теста и вкус начинки из грибов, фарша и овощей.

Зразы отлично подходят как для обеда, так и для уютного ужина в семейном кругу. А главное – их можно легко адаптировать под свой вкус, экспериментируя с начинками. Рецептом поделилась блогер valerikiry в TikTok.

Ингредиенты:

картофель 1 кг;

яйцо 1 шт;

мука 3 ст.л.;

соль по вкусу;

перец черный молотый.

Начинка:

грибы 300 г;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

фарш 300 г.

Как готовить зразы:

Готовим начинку: обжариваем лук с морковью, добавляем грибы. Жарим до испарения влаги. Добавляем фарш и тушим до готовности, в конце добавляем соль и перец. Картошку отвариваем в мундире до готовности, чистим и делаем из нее пюре. Добавляем яйцо, соль, перец, перемешиваем. Формируем зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой для удобства. Обжариваем зразы до готовности с двух сторон.

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