Салат для тих, хто не любить майонез: апетитна закуска з м’ясом (відео)
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Чудовий салат на кожен день і на свято
На Новий рік прийнято готувати салати з майонезом — як апетитна закуска з печінкою. Однак їх не всі люблять, адже багатьом не подобається смак майонезу. В такому випадку вам сподобається наступний салат.
Ця закуска з капусти, копченого мʼяса та груші створює апетитне та яскраве поєднання. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- капуста пекінська — 0,5 шт
- морква — 1 шт.
- Груша — 1 шт
- копчене куряче стегно — 300 г груша — 1 шт
- горіхи — 30 г сіль — дрібка
Для соусу:
- оливкова олія — 2 ст. л.
- гірчиця в зернах — 0,5 ст. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Пекінську капусту розрізаємо навпіл і нарізаємо тоненькими смужками. Моркву натираємо на тертці для корейської моркви. Додаємо сіль та все перемішуємо руками.
- З копченого курячого стегна знімаємо шкіру. Відділяємо м’ясо від кісток. М’ясо нарізаємо невеликими шматочками.
- Капусту із морквою викладаємо на таріль. На неї викладаємо копчену курку. Грушу очищаємо від серединки і теж нарізаємо кубиками. Викладаємо на м’ясо.
- Горіхи чистимо від шкаралупи. Підсушуємо на сухій сковороді та посипаємо салат зверху.
- Для заправки з’єднуємо гірчицю, оливкову олію та лимонний сік. Заправляємо салат — і можна смакувати.
Це надзвичайно смачно, яскраво і дуже апетитно. Чудовий салат і на кожен день, і до святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати апетитний курячий рулет.