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Салат для тих, хто не любить майонез: апетитна закуска з м’ясом (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Поєднання смаків просто чудове
Поєднання смаків просто чудове. Фото Скриншот з відео

Чудовий салат на кожен день і на свято

На Новий рік прийнято готувати салати з майонезом — як апетитна закуска з печінкою. Однак їх не всі люблять, адже багатьом не подобається смак майонезу. В такому випадку вам сподобається наступний салат.

Ця закуска з капусти, копченого мʼяса та груші створює апетитне та яскраве поєднання. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

  • капуста пекінська — 0,5 шт
  • морква — 1 шт.
  • Груша — 1 шт
  • копчене куряче стегно — 300 г груша — 1 шт
  • горіхи — 30 г сіль — дрібка

Для соусу:

  • оливкова олія — 2 ст. л.
  • гірчиця в зернах — 0,5 ст. л.
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Пекінську капусту розрізаємо навпіл і нарізаємо тоненькими смужками. Моркву натираємо на тертці для корейської моркви. Додаємо сіль та все перемішуємо руками.
  2. З копченого курячого стегна знімаємо шкіру. Відділяємо м’ясо від кісток. М’ясо нарізаємо невеликими шматочками.
  3. Капусту із морквою викладаємо на таріль. На неї викладаємо копчену курку. Грушу очищаємо від серединки і теж нарізаємо кубиками. Викладаємо на м’ясо.
  4. Горіхи чистимо від шкаралупи. Підсушуємо на сухій сковороді та посипаємо салат зверху.
  5. Для заправки з’єднуємо гірчицю, оливкову олію та лимонний сік. Заправляємо салат — і можна смакувати.

Це надзвичайно смачно, яскраво і дуже апетитно. Чудовий салат і на кожен день, і до святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати апетитний курячий рулет.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Салат #Закуска