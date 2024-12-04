Салат для тих, хто не любить майонез: апетитна закуска з м’ясом (відео)

Чудовий салат на кожен день і на свято

На Новий рік прийнято готувати салати з майонезом — як апетитна закуска з печінкою. Однак їх не всі люблять, адже багатьом не подобається смак майонезу. В такому випадку вам сподобається наступний салат.

Ця закуска з капусти, копченого мʼяса та груші створює апетитне та яскраве поєднання. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

капуста пекінська — 0,5 шт

морква — 1 шт.

Груша — 1 шт

копчене куряче стегно — 300 г груша — 1 шт

горіхи — 30 г сіль — дрібка

Для соусу:

оливкова олія — 2 ст. л.

гірчиця в зернах — 0,5 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Пекінську капусту розрізаємо навпіл і нарізаємо тоненькими смужками. Моркву натираємо на тертці для корейської моркви. Додаємо сіль та все перемішуємо руками. З копченого курячого стегна знімаємо шкіру. Відділяємо м’ясо від кісток. М’ясо нарізаємо невеликими шматочками. Капусту із морквою викладаємо на таріль. На неї викладаємо копчену курку. Грушу очищаємо від серединки і теж нарізаємо кубиками. Викладаємо на м’ясо. Горіхи чистимо від шкаралупи. Підсушуємо на сухій сковороді та посипаємо салат зверху. Для заправки з’єднуємо гірчицю, оливкову олію та лимонний сік. Заправляємо салат — і можна смакувати.

Це надзвичайно смачно, яскраво і дуже апетитно. Чудовий салат і на кожен день, і до святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати апетитний курячий рулет.