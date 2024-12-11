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Приготуєте швидше, ніж прийдуть гості: від цього маківника не лишиться й шматочка (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Проста та смачна випічка
Проста та смачна випічка. Фото shuba.life

Готується просто та легко

Господині цінують прості рецепти через те, що страву можна приготувати швидко та без зайвої метушні. Так, дехто готує "Шарлотку" — найпростіший яблучний пиріг, а хтось надає перевагу випічці з маком.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом маківника, який ви приготуєте на раз-два. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vanilla.chocolate.cake".

Як приготувати маківник

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 7 яєчних білків (260 г);
  • 200 г цукру;
  • 130 г сухого маку;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 100 г родзинок;
  • 200 г вершкового масла (топленого);
  • 10 г порошку для випічки;
  • щіпку ванілі;
  • 130 г борошна вищого ґатунку.
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

1.Білки збити з цукром до крутих піків.

2.Змішати мак, горіхи, родзинки.

3.Залити розтопленим вершковим маслом, перемішати.

4.Додати борошно з розпушувачем, перемішати.

5.Додати білки з цукром, перемішати.

6.Присипати цукровою пудрою та можна подавати до столу.

Теги:
#Мак #Випічка #Готуємо вдома