Приготуєте швидше, ніж прийдуть гості: від цього маківника не лишиться й шматочка (відео)
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Готується просто та легко
Господині цінують прості рецепти через те, що страву можна приготувати швидко та без зайвої метушні. Так, дехто готує "Шарлотку" — найпростіший яблучний пиріг, а хтось надає перевагу випічці з маком.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом маківника, який ви приготуєте на раз-два. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vanilla.chocolate.cake".
Як приготувати маківник
Інгредієнти:
Для тіста:
- 7 яєчних білків (260 г);
- 200 г цукру;
- 130 г сухого маку;
- 100 г волоських горіхів;
- 100 г родзинок;
- 200 г вершкового масла (топленого);
- 10 г порошку для випічки;
- щіпку ванілі;
- 130 г борошна вищого ґатунку.
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
1.Білки збити з цукром до крутих піків.
2.Змішати мак, горіхи, родзинки.
3.Залити розтопленим вершковим маслом, перемішати.
4.Додати борошно з розпушувачем, перемішати.
5.Додати білки з цукром, перемішати.
6.Присипати цукровою пудрою та можна подавати до столу.