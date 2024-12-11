Приготуєте швидше, ніж прийдуть гості: від цього маківника не лишиться й шматочка (відео)

Готується просто та легко

Господині цінують прості рецепти через те, що страву можна приготувати швидко та без зайвої метушні. Так, дехто готує "Шарлотку" — найпростіший яблучний пиріг, а хтось надає перевагу випічці з маком.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом маківника, який ви приготуєте на раз-два. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vanilla.chocolate.cake".

Як приготувати маківник

Інгредієнти:

Для тіста:

7 яєчних білків (260 г);

200 г цукру;

130 г сухого маку;

100 г волоських горіхів;

100 г родзинок;

200 г вершкового масла (топленого);

10 г порошку для випічки;

щіпку ванілі;

130 г борошна вищого ґатунку.

цукрова пудра

Спосіб приготування:

1.Білки збити з цукром до крутих піків.

2.Змішати мак, горіхи, родзинки.

3.Залити розтопленим вершковим маслом, перемішати.

4.Додати борошно з розпушувачем, перемішати.

5.Додати білки з цукром, перемішати.

6.Присипати цукровою пудрою та можна подавати до столу.