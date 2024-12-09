Якщо вдома є два яйця і трохи меду, приготуйте цей розкішний пиріг: випічка з фантастичним ароматом (відео)

Цей пиріг дуже легко приготувати

Домашня випічка — це смачно і часто значно дешевше ніж те, що ви можете купити в магазині. Ми розповідали, як приготувати апетитний вишневий тортик. Тепер ділимось рецептом ще простішої смакоти.

Цей економний медовий пиріг готується дуже швидко із самих доступних продуктів, а смак пречудовий. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".

Інгредієнти:

Борошно пшеничне -1,5 стакана

Цукор — 1 стакан (250 мл)

Сметана — 1 стакан (250 мл)

Яйця — 2 шт.

Горіхи — 55 г (10 шт. цілих)

Мед — 1,5 ст.л

Розпушувач — 1 ч. л.

Кориця, гвоздика, кардамон — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо з цукром. Додаємо сметану і гарно перемішуємо. Додаємо мед і знову збиваємо. До борошна додаємо спеції і розпушувач. Поступово замішуючи, просіюємо в яєчну суміш. Додаємо горіхи і ретельно вимішуємо. Деко або форму для випічки застеляємо пергаментним папером і змащуємо олією. Виливаємо на нього тісто. Ставимо пиріг в духовку, розігріту до 200°C. В такому режимі випікаємо 5 хвилин, потім зменшуємо нагрів до 180°C і допікаємо до готовності 25-30 хвилин.

Готовність перевіряємо зубочисткою — якщо вона виходить з тіста суха, медівник готовий. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві вареники.