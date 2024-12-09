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Якщо вдома є два яйця і трохи меду, приготуйте цей розкішний пиріг: випічка з фантастичним ароматом (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Ароматна випічка до чаю чи кави
Ароматна випічка до чаю чи кави. Фото Кухня "Три табурета"

Цей пиріг дуже легко приготувати

Домашня випічка — це смачно і часто значно дешевше ніж те, що ви можете купити в магазині. Ми розповідали, як приготувати апетитний вишневий тортик. Тепер ділимось рецептом ще простішої смакоти.

Цей економний медовий пиріг готується дуже швидко із самих доступних продуктів, а смак пречудовий. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне -1,5 стакана
  • Цукор — 1 стакан (250 мл)
  • Сметана — 1 стакан (250 мл)
  • Яйця — 2 шт.
  • Горіхи — 55 г (10 шт. цілих)
  • Мед — 1,5 ст.л
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Кориця, гвоздика, кардамон — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збиваємо з цукром. Додаємо сметану і гарно перемішуємо.
  2. Додаємо мед і знову збиваємо. До борошна додаємо спеції і розпушувач. Поступово замішуючи, просіюємо в яєчну суміш. Додаємо горіхи і ретельно вимішуємо.
  3. Деко або форму для випічки застеляємо пергаментним папером і змащуємо олією. Виливаємо на нього тісто.
  4. Ставимо пиріг в духовку, розігріту до 200°C. В такому режимі випікаємо 5 хвилин, потім зменшуємо нагрів до 180°C і допікаємо до готовності 25-30 хвилин.

Готовність перевіряємо зубочисткою — якщо вона виходить з тіста суха, медівник готовий. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві вареники.

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