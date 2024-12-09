Якщо вдома є два яйця і трохи меду, приготуйте цей розкішний пиріг: випічка з фантастичним ароматом (відео)
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Цей пиріг дуже легко приготувати
Домашня випічка — це смачно і часто значно дешевше ніж те, що ви можете купити в магазині. Ми розповідали, як приготувати апетитний вишневий тортик. Тепер ділимось рецептом ще простішої смакоти.
Цей економний медовий пиріг готується дуже швидко із самих доступних продуктів, а смак пречудовий. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне -1,5 стакана
- Цукор — 1 стакан (250 мл)
- Сметана — 1 стакан (250 мл)
- Яйця — 2 шт.
- Горіхи — 55 г (10 шт. цілих)
- Мед — 1,5 ст.л
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Кориця, гвоздика, кардамон — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо з цукром. Додаємо сметану і гарно перемішуємо.
- Додаємо мед і знову збиваємо. До борошна додаємо спеції і розпушувач. Поступово замішуючи, просіюємо в яєчну суміш. Додаємо горіхи і ретельно вимішуємо.
- Деко або форму для випічки застеляємо пергаментним папером і змащуємо олією. Виливаємо на нього тісто.
- Ставимо пиріг в духовку, розігріту до 200°C. В такому режимі випікаємо 5 хвилин, потім зменшуємо нагрів до 180°C і допікаємо до готовності 25-30 хвилин.
Готовність перевіряємо зубочисткою — якщо вона виходить з тіста суха, медівник готовий. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві вареники.