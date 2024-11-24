Мінімум борошна та багато яблук: рецепт відомого французького пирога

Випічка виходить смачною та ситною

Чи не найвідомішою випічкою з яблук є "Шарлотка". Однак, окрім неї з цих фруктів можна приготувати десерти, потушкувати яблука з печінкою чи м'ясом або ж з'їсти просто так.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної випічки. А опублікували його на Instagram-сторінці "man_darinka.food".

Як приготувати французький пиріг з яблуками

Інгредієнти:

курячі яйця – 2 шт.;

цукор – 60 г;

вершкове масло – 25 г;

молоко – 100 мл;

пшеничне борошно – 100 г;

розпушувач – 2 ч. л.;

мелена кориця – 0,5 ч. л.;

сіль – 2 г;

яблука – 5-6 шт.;

цукрова пудра для оздоблення – 1 ст.л. ;

Спосіб приготування:

1.Курячі яйця та цукор збити до отримання пишної та світлої маси.

2.В отриману суміш влийте молоко кімнатної температури.

3.Додати в тісто просіяне пшеничне борошно, змішане з розпушувачем, сіллю та меленою корицею.

4.За допомогою вінчика перемішати інгредієнти, досягаючи однорідної консистенції тіста.

5.Яблука помити, очистити від шкірки, видалити у фруктів серцевину з насінням.

6.Нарізати яблука тонкими часточками, додати в тісто, перемішати.

7.Прямокутну форму для запікання застелити пергаментом, викласти тісто.

8.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.

9. Готовий пиріг охолодити у формі, потім акуратно перекласти страву та прикрасити цукровою пудрою.