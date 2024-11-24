Мінімум борошна та багато яблук: рецепт відомого французького пирога
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Випічка виходить смачною та ситною
Чи не найвідомішою випічкою з яблук є "Шарлотка". Однак, окрім неї з цих фруктів можна приготувати десерти, потушкувати яблука з печінкою чи м'ясом або ж з'їсти просто так.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної випічки. А опублікували його на Instagram-сторінці "man_darinka.food".
Як приготувати французький пиріг з яблуками
Інгредієнти:
- курячі яйця – 2 шт.;
- цукор – 60 г;
- вершкове масло – 25 г;
- молоко – 100 мл;
- пшеничне борошно – 100 г;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- мелена кориця – 0,5 ч. л.;
- сіль – 2 г;
- яблука – 5-6 шт.;
- цукрова пудра для оздоблення – 1 ст.л. ;
Спосіб приготування:
1.Курячі яйця та цукор збити до отримання пишної та світлої маси.
2.В отриману суміш влийте молоко кімнатної температури.
3.Додати в тісто просіяне пшеничне борошно, змішане з розпушувачем, сіллю та меленою корицею.
4.За допомогою вінчика перемішати інгредієнти, досягаючи однорідної консистенції тіста.
5.Яблука помити, очистити від шкірки, видалити у фруктів серцевину з насінням.
6.Нарізати яблука тонкими часточками, додати в тісто, перемішати.
7.Прямокутну форму для запікання застелити пергаментом, викласти тісто.
8.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.
9. Готовий пиріг охолодити у формі, потім акуратно перекласти страву та прикрасити цукровою пудрою.