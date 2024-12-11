Укр

Приготовите быстрее, чем придут гости: от этого маковника не останется и кусочка (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простая и вкусная выпечка
Простая и вкусная выпечка. Фото shuba.life

Готовится просто и легко

Хозяйки ценят простые рецепты из-за того, что блюдо можно приготовить быстро и без лишней суеты. Так, некоторые готовят "Шарлотку" — самый простой яблочный пирог, а кто-то предпочитает выпечку с маком.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом маковника, который вы приготовите на раз-два. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "vanilla.chocolate.cake".

Как приготовить маковник

Ингредиенты:

Для теста:

  • 7 яичных белков (260 г);
  • 200 г сахара;
  • 130 г сухого мака;
  • 100 г грецких орехов;
  • 100 г изюма;
  • 200 г сливочного масла (топленого);
  • 10 г порошка для выпечки;
  • щепотку ванили;
  • 130 г муки высшего сорта.
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

1.Белки взбить с сахаром до крутых пиков.

2.Смешать мак, орехи, изюм.

3.Залить растопленным сливочным маслом, перемешать.

4.Добавить муку с разрыхлителем, перемешать.

5.Добавить белки с сахаром, перемешать.

6.Присыпать сахарной пудрой и можно подавать на стол.

Теги:
#Мак #Выпечка #Готовим дома