Приготовите быстрее, чем придут гости: от этого маковника не останется и кусочка (видео)

Готовится просто и легко

Хозяйки ценят простые рецепты из-за того, что блюдо можно приготовить быстро и без лишней суеты. Так, некоторые готовят "Шарлотку" — самый простой яблочный пирог, а кто-то предпочитает выпечку с маком.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом маковника, который вы приготовите на раз-два. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "vanilla.chocolate.cake".

Как приготовить маковник

Ингредиенты:

Для теста:

7 яичных белков (260 г);

200 г сахара;

130 г сухого мака;

100 г грецких орехов;

100 г изюма;

200 г сливочного масла (топленого);

10 г порошка для выпечки;

щепотку ванили;

130 г муки высшего сорта.

сахарная пудра

Способ приготовления:

1.Белки взбить с сахаром до крутых пиков.

2.Смешать мак, орехи, изюм.

3.Залить растопленным сливочным маслом, перемешать.

4.Добавить муку с разрыхлителем, перемешать.

5.Добавить белки с сахаром, перемешать.

6.Присыпать сахарной пудрой и можно подавать на стол.