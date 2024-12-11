Приготовите быстрее, чем придут гости: от этого маковника не останется и кусочка (видео)
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Готовится просто и легко
Хозяйки ценят простые рецепты из-за того, что блюдо можно приготовить быстро и без лишней суеты. Так, некоторые готовят "Шарлотку" — самый простой яблочный пирог, а кто-то предпочитает выпечку с маком.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом маковника, который вы приготовите на раз-два. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "vanilla.chocolate.cake".
Как приготовить маковник
Ингредиенты:
Для теста:
- 7 яичных белков (260 г);
- 200 г сахара;
- 130 г сухого мака;
- 100 г грецких орехов;
- 100 г изюма;
- 200 г сливочного масла (топленого);
- 10 г порошка для выпечки;
- щепотку ванили;
- 130 г муки высшего сорта.
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1.Белки взбить с сахаром до крутых пиков.
2.Смешать мак, орехи, изюм.
3.Залить растопленным сливочным маслом, перемешать.
4.Добавить муку с разрыхлителем, перемешать.
5.Добавить белки с сахаром, перемешать.
6.Присыпать сахарной пудрой и можно подавать на стол.