Навіть духовку вмикати не доведеться: як приготувати смачнющий мандариновий пиріг на сковорідці (відео)

Цей пиріг зможе приготувати навіть новачок

Зима асоціюється з ароматом мандаринів. З цих смачних фруктів можна приготувати безліч десертів, наприклад, як легкий мандариновий тирамісу. А якщо ви полюбляєте більш поживні страви, спробуйте приготувати мандариновий пиріг по рецепту від фудблогера Івана Янюка.

Цей пиріг на сковороді ідеально підходить для тих, хто любить експериментувати на кухні. Завдяки мандаринам десерт отримує легку кислинку і неймовірний аромат, а простий процес приготування зробить його фаворитом навіть для новачків. Без складних технік і без духовки — лише сковорідка, кілька базових інгредієнтів і трішки вашої любові!

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт;

Цукор — 50 г;

Цукор ванільний — 10 г;

Молоко — 100 мл;

Олія — 50 мл;

Борошно — 160 г;

Розпушувач 1 ч.л.;

Вершкове масло — 15 г.

Спосіб приготування:

Розбиваємо в миску 2 яйця та додаємо цукор. Перебиваємо вінчиком. Додаємо до суміші ванільний цукор та молоко. Гарно перемішуємо. Додаємо до тіста олію та ще раз перемішуємо. Потроху додаємо просіяну муку та інтенсивно перемішуємо, щоб не було комочків. Додаємо розпушувач і перемішуємо тісто ще раз. Розігріваємо сковорідку. Розрізаємо мандарини навпіл. Якщо є кісточки, видаляємо їх. Вершкове масло відправляємо на сковорідку, викладаємо мандарини та смажимо приблизно 2 хвилини. Ще раз перемішуємо тісто і виливаємо на сковороду з обсмаженими мандаринами. Зменшуємо вогонь, накриваємо сковорідку кришкою та залишаємо на 10 хвилин. Через 10 хвилин перевертаємо пиріг і допікаємо під кришкою ще 10 хвилин.

Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою та прикрашаємо м'ятою.

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