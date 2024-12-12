Даже духовку включать не придется: как приготовить вкусный пирог мандариновый на сковородке (видео)

Этот пирог сможет приготовить даже новичок

Зима ассоциируется с ароматом мандаринов. Из этих вкусных фруктов можно приготовить множество десертов, например, как легкий мандариновый тирамису. А если вы любите более питательные блюда, попробуйте приготовить мандариновый пирог по рецепту от фудблогера Ивана Янюка.

Этот пирог на сковороде идеально подходит для любителей экспериментировать на кухне. Благодаря мандаринам десерт получает легкую кислинку и потрясающий аромат, а простой процесс приготовления сделает его фаворитом даже для новичков. Без сложных техник и без духовки – только сковорода, несколько базовых ингредиентов и немного вашего времени.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Сахар – 50 г;

Сахар ванильный — 10 г;

Молоко – 100 мл;

Масло — 50 мл;

Мука — 160 г;

Разрыхлитель 1 ч.л.;

Сливочное масло – 15 г.

Способ приготовления:

Разбиваем в миску 2 яйца и добавляем сахар. Перебиваем венчиком. Добавляем в смесь ванильный сахар и молоко. Хорошо перемешиваем. Добавляем в тесто масло и перемешиваем. Понемногу добавляем просеянную муку и интенсивно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем разрыхлитель и перемешиваем тесто снова. Разогреваем сковороду. Разрезаем мандарины пополам. Если есть косточки, удаляем их. Сливочное масло отправляем на сковороду, выкладываем мандарины и жарим около 2 минут. Еще раз перемешиваем тесто и выливаем на сковороду с обжаренными мандаринами. Убавляем огонь, накрываем сковороду крышкой и оставляем на 10 минут. Через 10 минут переворачиваем пирог и допекаем под крышкой еще 10 минут.

Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой и украшаем мятой.

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