Не купуйте мариновані гриби в магазині: приготуйте — буде дешевше і смачніше (відео)

Рецепт ароматних грибочків

Апетитна закуска, яку можна приготувати на щодень або поставити на святковий стіл — це цінний рецепт. Ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку. Тепер ділимось рецептом апетитних маринованих грибочків.

Гриби можна замаринувати вдома, і це буде і смачніше, і дешевше, ніж купити в магазині. Рецептом поділились у кулінарному блозі _recipes_ira.

Інгредієнти:

Печериці — 500 г

Вода — 100 мл

Оцет — 1 ст. л.

Олія — 4 ст. л.

Сіль — 1 ч. л. з гіркою

Цукор — 1 ч. л.

Лавровий лист — 3 шт

Часник — 4 зубчики

Чорний перець горошком — 15 шт

Спосіб приготування:

Печериці потрібно помити (не чистити шкірку). Зʼєднуємо всі інші інгредієнти для маринаду. Доводимо маринад до кипіння в каструлі. Вкидаємо чисті гриби. На не великому вогні варимо гриби у маринаді 8-11 хвилин після закипання. Після цього вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та охолоджуємо. Коли все охолоне, можна розливати по банках. На наступний день грибочки вже можна куштувати. До речі, якщо баночку простерилізувати — гриби будуть зберігатись ще довше.

Такі грибочки — чудова самостійна закуска або компонент для салатів. Також ми ділились рецептом чудового салату з печінкою.