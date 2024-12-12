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Не купуйте мариновані гриби в магазині: приготуйте — буде дешевше і смачніше (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Як замаринувати вдома печериці
Як замаринувати вдома печериці. Фото 24 канал

Рецепт ароматних грибочків

Апетитна закуска, яку можна приготувати на щодень або поставити на святковий стіл — це цінний рецепт. Ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку. Тепер ділимось рецептом апетитних маринованих грибочків.

Гриби можна замаринувати вдома, і це буде і смачніше, і дешевше, ніж купити в магазині. Рецептом поділились у кулінарному блозі _recipes_ira.

Інгредієнти:

  • Печериці — 500 г
  • Вода — 100 мл
  • Оцет — 1 ст. л.
  • Олія — 4 ст. л.
  • Сіль — 1 ч. л. з гіркою
  • Цукор — 1 ч. л.
  • Лавровий лист — 3 шт
  • Часник — 4 зубчики
  • Чорний перець горошком — 15 шт

Спосіб приготування:

  1. Печериці потрібно помити (не чистити шкірку). Зʼєднуємо всі інші інгредієнти для маринаду.
  2. Доводимо маринад до кипіння в каструлі. Вкидаємо чисті гриби. На не великому вогні варимо гриби у маринаді 8-11 хвилин після закипання.
  3. Після цього вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та охолоджуємо. Коли все охолоне, можна розливати по банках.
  4. На наступний день грибочки вже можна куштувати. До речі, якщо баночку простерилізувати — гриби будуть зберігатись ще довше.

Такі грибочки — чудова самостійна закуска або компонент для салатів. Також ми ділились рецептом чудового салату з печінкою.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Закуска #Маринад