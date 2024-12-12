Не купуйте мариновані гриби в магазині: приготуйте — буде дешевше і смачніше (відео)
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Рецепт ароматних грибочків
Апетитна закуска, яку можна приготувати на щодень або поставити на святковий стіл — це цінний рецепт. Ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку. Тепер ділимось рецептом апетитних маринованих грибочків.
Гриби можна замаринувати вдома, і це буде і смачніше, і дешевше, ніж купити в магазині. Рецептом поділились у кулінарному блозі _recipes_ira.
Інгредієнти:
- Печериці — 500 г
- Вода — 100 мл
- Оцет — 1 ст. л.
- Олія — 4 ст. л.
- Сіль — 1 ч. л. з гіркою
- Цукор — 1 ч. л.
- Лавровий лист — 3 шт
- Часник — 4 зубчики
- Чорний перець горошком — 15 шт
Спосіб приготування:
- Печериці потрібно помити (не чистити шкірку). Зʼєднуємо всі інші інгредієнти для маринаду.
- Доводимо маринад до кипіння в каструлі. Вкидаємо чисті гриби. На не великому вогні варимо гриби у маринаді 8-11 хвилин після закипання.
- Після цього вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та охолоджуємо. Коли все охолоне, можна розливати по банках.
- На наступний день грибочки вже можна куштувати. До речі, якщо баночку простерилізувати — гриби будуть зберігатись ще довше.
Такі грибочки — чудова самостійна закуска або компонент для салатів. Також ми ділились рецептом чудового салату з печінкою.