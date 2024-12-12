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Не покупайте маринованные грибы в магазине: приготовьте – будет дешевле и вкуснее (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как замариновать дома шампиньоны
Как замариновать дома шампиньоны. Фото 24 канал

Рецепт ароматных грибочков

Аппетитная закуска, которую можно приготовить на каждый день или поставить на праздничный стол – это ценный рецепт. Мы рассказывали, как приготовить картошку-гармошку. Теперь делимся рецептом аппетитных маринованных грибочков.

Грибы можно замариновать дома, и это будет и вкуснее и дешевле, чем купить в магазине. Рецептом поделились в кулинарном блоге _recipes_ira.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 500 г
  • Вода — 100 мл
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л. с горкой
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Черный перец горошком — 15 шт.

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нужно помыть (не чистить кожуру). Соединяем все остальные ингредиенты маринада.
  2. Доводим маринад до кипения в кастрюле. Вбрасываем чистые грибы. На маленьком огне варим грибы в маринаде 8-11 минут после закипания.
  3. После этого выключаем огонь, накрываем крышкой и охлаждаем. Когда все остынет, можно разливать по банкам.
  4. На следующий день грибочки уже можно пробовать. Кстати, если баночку простерилизовать – грибы будут храниться еще дольше.

Такие грибочки – отличная самостоятельная закуска или компонент для салатов. Также мы делились рецептом чудесного салата с печенью.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Закуска #Маринад