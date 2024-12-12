Не покупайте маринованные грибы в магазине: приготовьте – будет дешевле и вкуснее (видео)
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Рецепт ароматных грибочков
Аппетитная закуска, которую можно приготовить на каждый день или поставить на праздничный стол – это ценный рецепт. Мы рассказывали, как приготовить картошку-гармошку. Теперь делимся рецептом аппетитных маринованных грибочков.
Грибы можно замариновать дома, и это будет и вкуснее и дешевле, чем купить в магазине. Рецептом поделились в кулинарном блоге _recipes_ira.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 500 г
- Вода — 100 мл
- Уксус – 1 ст. л.
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Соль – 1 ч. л. с горкой
- Сахар – 1 ч. л.
- Лавровый лист — 3 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Черный перец горошком — 15 шт.
Способ приготовления:
- Шампиньоны нужно помыть (не чистить кожуру). Соединяем все остальные ингредиенты маринада.
- Доводим маринад до кипения в кастрюле. Вбрасываем чистые грибы. На маленьком огне варим грибы в маринаде 8-11 минут после закипания.
- После этого выключаем огонь, накрываем крышкой и охлаждаем. Когда все остынет, можно разливать по банкам.
- На следующий день грибочки уже можно пробовать. Кстати, если баночку простерилизовать – грибы будут храниться еще дольше.
Такие грибочки – отличная самостоятельная закуска или компонент для салатов. Также мы делились рецептом чудесного салата с печенью.